LEGO Brawls: annunciata la data d’uscita

Oggi 18 giugno si sta festeggiano il 90esimo anniversario dei LEGO, con il LEGO CON 2022: quale momento migliore per annunciare la data di LEGO Brawls, il brawler game con, appunto, le note minifigure dell’azienda danese? Previsto per questa fine estate, il gioco sarà infatti disponibile dal 2 settembre su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5, e per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso il sito di Bandai Namco:

Al centro del gioco c’è la possibilità per i giocatori di costruire, personalizzare e far salire di livello i loro eroi LEGO Minifigure con stile, strategia e personalità unici.

I fan e i brawler LEGO possono collezionare minifigure, potenziamenti ed emote sbloccabili dai loro temi LEGO preferiti mentre combattono e si fanno strada verso la vetta delle classifiche globali.

I giocatori di tutto il mondo possono allearsi e combattere 4v4, fare festa con gli amici o giocare a una modalità di gioco in stile battle royale o alla modalità di gioco Free-for-Brawl preferita dai fan in stile “couch co-op” in cui è “ogni giocatore per sé”.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data di LEGO Brawls, che sarà disponibile su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 e PlayStation 5, pre-ordinabile tramite il sito Bandai Namco. Ricordiamo che il gioco era originariamente uscito nel 2019 su Apple Arcade per device IOS.