Forza Motorsport: ecco ulteriori dettagli sul Ray-Tracing

Di recente abbiamo avuto modo di dare una prima occhiata al prossimo simulatore di corse di Turn 10, Forza Motorsport, e se da un lato sembra assolutamente splendido a livello visivo, dall’altro molti si chiedono se l’implementazione del ray-tracing funzionerà in modo simile a Gran Turismo 7, dove era limitato solo ai replay e all’interno del garage del gioco. A questo proposito, il direttore di Forza Motorsport, Chis Esaki, ha recentemente fornito dichiarazioni sulla questione durante l’ultimo aggiornamento di Forza Monthly.

Esaki ha insistito sul fatto che il ray-tracing farà parte dell’esperienza e sarà attivo durante il gioco in tempo reale. Ha anche chiarito che non sarà limitato a modalità come Photo Mode o Replay e che l’intenzione di menzionare il “raytracing in pista” durante il reveal trailer non era quella di ingannare i fan con le parole. Per farla breve, sembra che Forza Motorsport avrà il ray-tracing abilitato anche durante il gioco.

Esaki ha dichiarato:

Il ray-tracing è qui. È in pista e, soprattutto, è un gameplay in tempo reale. Voglio davvero chiarire questo punto. Quando diciamo “in pista”, non intendiamo dire che è in pista solo nei replay o nella modalità Foto e che stiamo facendo gli spiritosi con le parole: non stiamo cercando di fuorviarvi. Quando si corre, quando si gioca, il ray tracing è attivo.

Forza Motorsport è previsto per la primavera del 2023 per PC, Xbox Series X e Xbox Series S.