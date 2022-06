Cookie Cutter: annunciato ufficialmente per PC

Il gioco Metroidvania 2D disegnato a mano “techno-pop-punk”, Cookie Cutter, viene ufficialmente annunciato per PC. La notizia arriva direttamente da Rogue Games e Subcult Joint, rispettivamente editore e sviluppatore. Il titolo è veramente interessante ,eccovi di seguito un accenno della panoramica del gioco tramite la sua pagina ufficiale su Steam:

All’interno di un laboratorio oscuro e freddo nascosto nelle profondità della superficie della famigerata Megastruttura, il meccanico Raz cerca il suo amico scomparso, il dottor Shinji Fallon, ma trova invece un laboratorio in rovina e un Denzel quasi distrutto che si risveglia da un sonno preservativo. Il suo nome è Ciliegia.Gioca nei panni di Cherry, un androide fuso in vita da una combinazione di alta tecnologia e un’anima mortale. Lei è punk rock da morire e incazzata. Il suo creatore e fidanzata, l’amore della sua vita, il dottor Shinji Fallon, è stato rapito da un pazzo e Cherry intende far pagare lui, e chiunque si metta sulla sua strada. Ora, con un piccolo aiuto dell’esperienza meccanica di Raz, Cherry passerà da compagna a killer.