.hack// ecco il trailer celebrativo per i vent’anni del gioco

.hack// non necessita di presentazioni di sorta, il franchise creato da Bandai Namco incentrato sul mondo di gioco The World, compie vent’anni e la casa sviluppatrice di videogame celebra l’evento con un trailer dedicato. Il primo titolo della serie ( .hack//Infection) infatti, venne lanciato per PlayStation 2 il 20 giugno 2002 in Giappone, esattamente vent’anni fa. In realtà il trailer celebrativo non è l’unica iniziativa di Bandai, infatti in occasione dell’evento ci saranno molteplici campagne; eccovele di seguito ( dal sito ufficiale):

Rilascio di .hack //Libro del 20° anniversario:19 luglio 2022

Questo libro dell’anniversario copre tutti i 20 anni di .hack , a partire dal primo titolo su PS2, .hack//Infection Vol.1 !

.hack //Mostra per il 20° anniversario :dal 9 agosto 2022 al 28 agosto 2022

Località: Yurakucho Marui a Chiyoda, Tokyo

Terremo la prima mostra in assoluto della nostra serie presso Yurakucho Marui a Chiyoda, Tokyo.

Rilascio di numerosi beni per il 20° anniversario

Art Book commemorativo: .hack //20th Game Art Works

Data di rilascio: dicembre 2022

Data di rilascio: dicembre 2022 CD commemorativo: .hack //20° migliore

Data di rilascio: dicembre 2022

Data di rilascio: dicembre 2022 Totale di tre volumi, tutti in uscita nella stessa data!

Vendita a tempo limitato di pubblicazioni digitali di .hack a partire da oggi fino al 4 luglio 2022 alle 23:59 JST

Le pubblicazioni digitali sono vendute solo in Giappone. Per maggiori dettagli, consultare il sito Web ufficiale di CyberConnect2.

Insomma, il trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) è davvero solo la punta dell’icerberg di una serie considerevole di iniziative; tra l’altro, come se non bastasse, Bandai Namco ha anche recentemente registrato il marchio “Last Recollection” in tutto il mondo, suggerendo che potrebbe prepararsi a rilasciare una raccolta dei primi quattro giochi .hack ( gli ultimi quattro sono già disponibili per per PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam). Non ci resta che goderci queste fantastiche novità, aspettando notizie anche su ” Last Recollection”, nel frattempo lo sapevate che sono in arrivo altre auto in Gran Turismo 7?