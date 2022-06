Skate Story: svelati i requisiti di sistema per PC

Durante il recente Showcase, Devolver Digital ha svelato il titolo di pattinaggio Skate Story; il trailer era spettacolare così come la colonna sonora; il titolo al momento è stato annunciato solo per PC ed ora, finalmente, sono stati svelati i requisiti di sistema necessarii tramite la pagina Steam dedicata. Eccoveli di seguito:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5 o Ryzen 5

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GTX 1050 o RX 560

DirectX: versione 11

Memoria: 9 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 11

Processore: Intel Core i9 o Ryzen 9

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: RTX 3060 o RX 6600

DirectX: versione 12

Memoria: 9 GB di spazio disponibile

Parte dei requisiti non sono molto specifici, ma danno comunque una buona idea delle prestazioni del gioco; il titolo arriverà il prossimo anno per PC ed è possibile aggiungerlo già alla ” wish list” personale. In attesa di altre notizie sul gioco, vi ricordiamo che è disponibile anche il nuovo trailer di Soul Hackers 2 che rivela Oberon.