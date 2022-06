Bloodstained Ritual of the Night: pubblicata la nuova road map

Lo sviluppatore ArtPlay e l’editore 505 Games hanno condiviso nuovi contenuti per Bloodstained: Ritual of the Night. La road map di sviluppo di giugno 2022 mostra tutti i contenuti post-lancio del gioco completati, oltre agli aggiornamenti che sono ancora in arrivo.

I fan del gioco di ruolo a scorrimento laterale possono aspettarsi una nuova area di gioco che funge da crossover con un franchise non macchiato di sangue per trovare la strada verso il titolo nell’estate 2022. L’autunno 2022 vedrà l’aggiunta di entrambe le modalità Chaos e VS Mode, che saranno le prime modalità di gioco di Bloodstained a presentare, rispettivamente, la modalità cooperativa locale/online e gli elementi giocatore contro giocatore. Infine, il gioco riceverà nuovi abiti per Miriam e una seconda versione della modalità classica nell’inverno 2022, anche se è importante notare che la modalità classica 2 e alcuni di questi abiti sono descritti come premium e richiederanno l’acquisto. Di seguito potete trovare la tabella di marcia stessa insieme alla dichiarazione completa del team:

Il prossimo aggiornamento sarà una nuova area di crossover basata su un franchise non macchiato di sangue. La nuova area non apparirà sulla mappa, quindi dovrete esplorare la mappa per trovarla. Dopo l’area di crossover ci saranno le tanto attese Chaos Mode e Vs Mode. Queste modalità porteranno l’azione cooperativa e pvp online in Bloodstained. Nuovi abiti per Miriam verranno aggiunti al gioco con un mix di opzioni gratuite e premium. E infine, Classic Mode 2, una nuova modalità premium. Non abbiamo definito i tempi di rilascio dei nuovi outfit e della Modalità Classica 2. Possono essere rilasciati separatamente, insieme o raggruppati con le modalità Chaos e Vs. Prenderemo questa decisione più tardi. Maggiori informazioni su tutti i contenuti in arrivo verranno rilasciate in prossimità delle date di lancio. Apprezziamo davvero tutti coloro che hanno seguito questo fantastico viaggio.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.