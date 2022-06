Cuphead: lo sviluppatore parla dei ritardi

Cuphead è un videogioco che ha impiegato molto tempo a completare il suo sviluppo e la sua prossima espansione,The Delicious Last Course, è stata soggetta a slittamenti già un paio di volte. Spesso il fandom ha interrogato la casa sviluppatrice di videogame in merito alla questione ed ora, finalmente, il capo dello studio Maja Moldenhauer chiarisce totalmente la questione. Ecco quanto dichiarato in una recente intervista:

È difficile trovare persone, la cosa numero uno, soprattutto attraverso il COVID, era rendere tutti felici. Questi sono i videogiochi. Prenditi il ​​​​tuo tempo. La salute mentale doveva essere in prima linea, prendendo lo spazio e il tempo di cui avevi bisogno, soprattutto negli ultimi due anni. Diciamo, ‘Se ci vuole più tempo prima che il gioco esca, ci vuole più tempo. Che importa?Se vogliamo rischiare tutto, sarà un’azienda di cui siamo orgogliosi.Sarà un’azienda che è tutte le cose, una fusione di tutte le cose che abbiamo sempre desiderato. Rispetto reciproco, amore e sostegno. Cose che non abbiamo ricevuto nei nostri lavori passati. Bene, l’abbiamo fatto, ma alla fine della giornata c’era una linea di fondo



Insomma è stato messo al primo posto il benessere mentale del team, la squadra sta lavorando in maniera " tranquilla" prendendo come esempio le conseguenze delle situazioni di stress della recente pandemia mondiale, e ciò che aveva portato al benessere psicofisico degli essere umani. Dunque nulla di condannabile, tutt'altro. D'altronde dopo tutti questi ritardi ed anni di attesa finalmente ci siamo, l'espansione è in arrivo per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 30 giugno e il giocatore potrà godere appieno dell'esperienza di gioco consapevole ora anche dell'impegno morale che vi si cela.