Diablo Immortal supera i 24 milioni di dollari di entrate nelle prime due settimane

Nonostante un punteggio degli utenti estremamente negativo su Metacritic e recensioni critiche contrastanti, Diablo Immortal di Blizzard Entertainment sembra andare bene finanziariamente. Secondo il sito di dati AppMagic, ha raccolto oltre $ 24 milioni di entrate entro le prime due settimane dal suo rilascio.

GameDev Reports ha notato che le entrate sono state suddivise in $ 13 milioni per iOS e $ 11 milioni per Android. Apparentemente circa il 43% delle entrate proveniva dagli Stati Uniti, seguito dal 23% dalla Corea del Sud. Il Giappone rappresentava l’8% della spesa, seguito dalla Germania al 6% e dal Canada al 3%. In termini di download, il sito rileva oltre 8,5 milioni in tutto il mondo. Ufficialmente, Blizzard ha registrato oltre 10 milioni di download al 10 giugno. Anche se questo potrebbe indicare una divisione mobile-PC molto più ampia, i download avrebbero raggiunto il picco dopo l’uscita del gioco il 2 giugno e sono diminuiti il ​​5 giugno. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Combattete contro antiche forze del male e scoprite la storia mai raccontata tra Diablo II e Diablo III in questo GdR d’azione mobile MMORPG nuovo di zecca.

L’Arcangelo Tyrael è dato per morto e l’umanità deve fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. I frammenti della Pietra del Mondo, ancora carichi di potere, stanno contaminando la terra. I servitori di Diablo sperano di imbrigliare questo potere per permettere al Signore del Terrore di fare ritorno. I giocatori possono scegliere tra sei diverse classi: Barbaro, Crociata, Monaca, Negromante, Cacciatore di demoni e Maga. Inoltre in Diablo Immortal prendono vita strane creature e antiche entità. Bisogna stare sempre attenti a cosa si cela tra le ombre. I nuovi avversari che è possibile incontrare sono: Re Scheletro, Corazza Fantasma, Contessa, Fahir, Baal e Colosso Glaciale.

Diablo Immortal è disponibile per dispositivi mobile, con una open beta in arrivo su PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.