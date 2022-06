Yu-Gi-Oh!: il set Duelli delle Profondità è disponibile

Konami Digital Entertainment B.V. è felice di annunciare l’arrivo del booster set Duellanti Leggendari: Duelli delle Profondità per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), disponibile ora in Europa e Oceania. Per maggiori informazioni, visitate la pagina ufficiale del prodotto su Yu-Gi-Oh! Database qui.

Duellanti Leggendari: Duelli delle Profondità introduce nuove carte per 3 strategie mostri ACQUA usate dai Duellanti delle serie animate Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! ZEXAL e Yu-Gi-Oh! VRAINS. Presenti anche nuove carte per le strategie utilizzate dal famoso pescatore e duellante Mako Tsunami, da Nash, l’alter ego di Shark e leader dei Sette Imperatori Bariani, e da Skye Zaizen (Blue Maiden). Di seguito una panoramica della nuova espansione:

Scoprite la nuova versione della Balena Fortezza di Mako Tsunami, in grado di abbattere i mostri del vostro avversario prima che possano attaccare.

di Mako Tsunami, in grado di abbattere i mostri del vostro avversario prima che possano attaccare. Fate vostra una coppia di nuovi Mostri ACQUA Xyz, grazie ai quali potrete creare una potente combinazione Alza-Rango-Magico Chaos Rapido in grado di evocare i mostri Numero C101: OSCURITÀ Onore Silente dal 101 al 107 con i loro effetti attivi.

in grado di evocare con i loro effetti attivi. Sbloccate nuove carte per la strategia Marincipessa Springirl di Blue Maiden in grado di spazzare via gli avversari.

in grado di spazzare via gli avversari. Duellanti Leggendari: Duelli delle Profondità include anche una versione Rara Ghost quasi introvabile di un iconico mostro ACQUA.

Il booster set Duellanti Leggendari: Duelli delle Profondità completo contiene 56 carte: 9 Ultra Rare, 8 Super Rare, 10 Rare, 29 Comuni e 1 Rara Ghost.

Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è il gioco di carte collezionabili n. 1 al mondo con oltre 25 miliardi di carte vendute. È un gioco di strategia, in cui i giocatori creano singoli mazzi di carte raccolte da Structure Deck e Booster Pack. Due giocatori si impegnano in un Duello usando carte che rappresentano potenti Mostri, Magie e Trappole.

