Lucca Comics & Games e Intesa Sanpaolo lanciano una call for ideas, ecco come partecipare

Si aprono oggi le iscrizione per uno dei primi progetti svelati in occasione del Lucca Comics & Games, una delle fiere più famose d’Italia. Questa volta si parla di una calls for ideas, ovvero un concorso volto a dare l’opportunità ai giovani di proporre le loro idee nei settori più importanti e caratterizzanti della manifestazione: esport, videogame, content creation, web comics o webtoon. L’obiettivo è quello di creare nuovi posti di lavoro attraverso l’idea più innovativa e con impatto culturale. A parlare del progetto è Emanuele Vietina, Direttore Generale di Lucca Comics & Games, ecco quanto dichiarato in merito:

Siamo lieti oggi di annunciare un’altra straordinaria iniziativa nel portfolio delle nostre politiche attive a sostegno del talento: la Comics & Games Factory. Da anni progettiamo, fianco a fianco con i principali editori, occasioni di ingresso nel mondo delle professioni creative e oggi siamo qui a farlo con Intesa Sanpaolo con cui da anni camminiamo mano nella mano uniti da una visione e valori comuni. Questa Factory si rivolge ai giovani creativi, per dar loro la possibilità di raccontare le loro idee e capire come realizzarle. Al talento vanno aggiunti concretezza e progettazione, siamo orgogliosi di aver coinvolto nei percorsi di coaching e nel board di giuria alcuni tra i principali professionisti italiani delle Creative Industries. Workshop, lezioni, e pitch al cardiopalma… non vediamo l’ora di lasciare ai partecipanti il palco di Lucca Comics & Games per trasformare la loro creatività in professione



I progetti saranno presentati nell’area Intesa San Paolo nel corso della manifestazione ( dal 28 ottobre al 1 novembre) e a prendere in esame le varie idee ci sarà una giuria eccezionale ed altamente qualificata:

Emanuele Vietina (Direttore di Lucca Comics & Games)

(Direttore di Lucca Comics & Games) Claudia Vassena (Responsabile Sales & Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo)

(Responsabile Sales & Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo) Ilja Rotelli (Head of Investment & Business Development presso Amazon International)

(Head of Investment & Business Development presso Amazon International) Valeria Zaffina (Group Brand Manager presso Ubisoft)

(Group Brand Manager presso Ubisoft) Renato Franchi (Head of Marketing presso Star Comics)

(Head of Marketing presso Star Comics) Fabio Viola (Metaverse Designer, Videogame Designer and Producer, Videogames Museum Curator)

(Metaverse Designer, Videogame Designer and Producer, Videogames Museum Curator) Mario Cortese (CEO di GateOnGames)

(CEO di GateOnGames) Gabriele Troilo (docente di Marketing presso l’Università Bocconi)

(docente di Marketing presso l’Università Bocconi) Daniel Schmidhofer (CEO di Progaming)

(CEO di Progaming) Gian Luca Rocco (giornalista specializzato in nuovi media e videogiochi presso Mediaset)

(giornalista specializzato in nuovi media e videogiochi presso Mediaset) Patricia Consonni (Creative Agency Partner per Meta Italia)

Ma ecco le info pratiche per partecipare al concorso: le iscrizioni si aprono ufficialmente dal 12 giugno 2022, e le candidature possono essere inviate senza alcun costo di partecipazione entro e non oltre il prossimo 4 agosto 2022, tramite il modulo online che trovate a questo link.

Potranno partecipare gruppi che vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 5 partecipanti per gruppo( informali, ovvero tutti coloro che al momento della partecipazione non sono costituiti in attività di impresa) di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Ogni progetto presentato dovrà contenere un abstract dell’idea di business, il pitch del progetto, un business model canvas, e ipotizzare azioni di follow-up e possibili richieste di servizi e consulenze di cui si vorrebbe usufruire in caso di vittoria.

I tre progetti verranno selezionati in base a dei criteri specifici, ovvero originalità dell’idea, innovatività, fattibilità economica e di mercato, follow-up e coerenza tra i curricula dei componenti del gruppo informale e il progetto presentato; i tre progetti vincitori saranno poi resi noti in data 8 settembre.

Arrivati a questo punto, i gruppi selezionati dovranno partecipare ad un programma di coaching dal 12 al 29 settembre e dovranno elaborare un progetto 2.0 mettendo in pratica le nozioni acquisite durante il programma.

Nei giorni del festival poi saranno annunciati i vincitori finali e verrà svelato il budget designato per il loro progetto in termini di servizi e consulenze utili a trasformare l’idea candidata in una professione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento ufficiale del concorso a questo indirizzo.Insomma, questa è davvero l’occasione giusta per mettersi in gioco; ma a proposito di giochi lo sapevate che è disponibile il Set Duelli delle Profondità di Yu-Gi-Oh?