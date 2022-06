Cos’è popolare oggi nei marketplace digitali dei videogiochi?

La selezione di prodotti all’interno dei marketplace digitali è cresciuta a un ritmo incredibilmente veloce e al giorno d’oggi c’è così tanto da scegliere che può farti girare la testa. I videogiochi sono ancora tra gli articoli più acquistati oggi, tuttavia, le opere non sono le uniche cose da poter acquistare: ci sono tanti prodotti diversi tra cui scegliere, come abbonamenti ai giochi, crediti in-game, buoni regalo e molto altro. Ovviamente, alcuni prodotti risultano essere più popolari di altri. Diamo un’occhiata a ciò che è in tendenza nel mondo dei giochi digitali.

Nintendo Switch Online

Ancora prima che Nintendo Switch fosse rilasciata, diverse persone all’interno della community la definivano un fallimento, tuttavia, la storia ha dimostrato il contrario. Sono passati 5 anni da quando la console è arrivata per la prima volta nelle nostre case ed è ancora una delle console più popolari al mondo. La sua popolarità è seguita da vicino dal suo servizio in abbonamento: Nintendo Switch Online, che ha dimostrato di offrire alcuni dei migliori giochi di oggi. È anche di gran lunga il più conveniente tra i servizi in abbonamento offerti dai principali produttori di console come PlayStation, Xbox e la stessa Nintendo. L’abbonamento ti darà accesso immediato a una vasta libreria di videogiochi per la tua console, oltre alla possibilità di accedere al gioco online. Avrai anche un’opzione cloud per i tuoi giochi preferiti e sconti esclusivi all’interno del Nintendo eShop. L’elenco dei giochi combina gemme moderne per la console e molti classici per NES, SNES e Nintendo 64, il che significa che non rimarrai mai senza cose da giocare. Tutto ciò per pochi euro al mese, l’abbonamento a Nintendo Switch Online rappresenta uno dei prodotti più popolari di sempre.

Skin e buoni regalo

Anche i buoni regalo sono molto popolari nei marketplace digitali. Il motivo è abbastanza semplice: queste carte regalo sono spesso economiche rispetto a quando si acquista direttamente dal fornitore. Ad esempio, puoi farti una ricarica per il PSN a meno di quanto spenderesti da altre parti, il che significa che una volta riscattato l’acquisto, verrà aggiunto più denaro al tuo account PlayStation Network di quello che hai pagato. Questi soldi possono quindi essere spesi per qualsiasi cosa all’interno del PlayStation Store, come abbonamenti, videogiochi e relativi DLC. Lo stesso può essere applicato in gran parte a qualsiasi altra carta regalo/buono regalo. Ciò rende il loro acquisto un ottimo modo per risparmiare i tuoi soldi. Una storia molto simile si applica anche alle skin. Ad esempio, le skin di Fortnite o i loro pacchetti possono essere acquistati direttamente tramite il gioco, tuttavia, se decidessi di affidarti a un marketplace digitale potresti finire per pagare molto meno per lo stesso prodotto. Ancora una volta, questo vale per molti altri prodotti. Il processo stesso richiede a malapena poco più tempo.

I marketplace digitali ti danno la possibilità di spendere meno per le tue esigenze, il tutto pur essendo affidabile, comodi e veloci. Con la selezione di prodotti che aumenta di giorno in giorno, c’è sicuramente qualcosa per tutti i gusti e le esigenze.