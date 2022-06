Evil West: trailer completo di gioco

Focus Entertainment e Flying Wild Hog, rispettivamente editore e sviluppatore, rilasciano ufficialmente un trailer esteso di gioco, privo di tagli, di Evil West. Parliamo di dieci minuti di filmato ( vi lasciamo il trailer in fondo all’articolo) entusiasmanti e coinvolgenti che permettono di dare uno sguardo approfondito al titolo. Ecco, di seguito, uno scorcio di panoramica del gioco tramite la sua pagina ufficiale su Steam:

Il male non dorme mai… ma sanguina.

Una minaccia oscura consuma la frontiera americana. Come uno degli ultimi agenti in un istituto top-secret di caccia ai vampiri, sei l’ultima linea di confine tra l’umanità e un terrore profondamente radicato che ora emerge dall’ombra. Alzati per diventare un supereroe del selvaggio West, sradica la minaccia dei vampiri e salva gli Stati Uniti!

In un combattimento viscerale ed esplosivo, scatena l’inferno con le tue armi da fuoco, il guanto fulminante e i gadget. Uccidi mostruosità assetate di sangue con stile come cacciatore solitario o in cooperativa con un amico. Esplora e combatti in una campagna basata sulla narrativa mentre aggiorni le tue armi e gli strumenti di caccia. Sblocca nuovi vantaggi per far evolvere la tua maestria nell’uccidere i mostri, creando il tuo stile di gioco per sconfiggere le orde soprannaturali.