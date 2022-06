Fall Guys: da domani 21 giugno free-to-play, nuovo trailer della season 1

A metà del mese scorso Mediatonic aveva annunciato il cambio di Fall Guys, che da domani 21 giugno diventerà free-to-play: per l’occasione è stato quindi pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia e che mostra le modalità della season 1 Free for All: Blast Ball, The Swiveller, Speed Circuit, Bounce Party, Volleyfall, Hex-a-Ring e Track Attack. La stagione 1 del platform battle-royale con i fagiolini arriva, con il suo free-to-play, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Epic Games Store).

Ci saranno 100 livelli da sbloccare nel Season Pass, oltre alla possibilità di sbloccare il Season Pass successivo se si esaurisce quello attuale. Per tutti coloro che non hanno acquistato il Season Pass, continuerà a essere disponibile un percorso di progressione gratuito per tutti, e i Kudos saranno mantenuti dalla versione precedente per tutti i giocatori.