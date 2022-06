Dune Spice Wars: arrivato il multiplayer

Da oggi 20 giugno è disponibile la modalità multiplayer in Dune Spice Wars, lo strategico X4 ambientato nell’universo creato da Frank Herbert. Per l’occasione il publisher Funcom e gli sviluppatori di Shiro Games hanno fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nell’aggiornamento sulla pagina Steam del titolo, da oggi i giocatori si possono unire in partite 2v2 o affrontarsi in un free-for-all fino a quattro giocatori. Potete predere le redini degli Atreides, degli Harkonnen, dei Fremen o dei Contrabbandieri. Le fazioni non utilizzate dai giocatori possono essere controllate dall’IA, con difficoltà che va dal facile a “folle”, e ogni partita può essere adattata alle proprie preferenze, comprese le dimensioni della mappa e l’attività di sandworm, storm e Sietch.

Oltre al multiplayer, è stato anche rielaborato ogni albero di sviluppo, concentrandosi sulla sinergia tra le fazioni, e sono state aggiunte nuove risoluzioni politiche, eventi, regioni e diversi altri miglioramenti che potete vedere nelle note della patch qui sotto.

Nuove feature:

Multiplayer (Server dedicati e Peer to Peer)

Nuove regioni

Nuove risoluzioni

Nuovi eventi

Nuovi edifici del quartier generale del mondo sotterraneo

Illustrazioni dei nuovi edifici

Conferma prima di attaccare un Sietch

Rework:

Bilanciamento e modifiche di quasi tutto

Rielaborazione delle unità Harkonnen

Rielaborazione dei Demolitori

Rielaborazione del sistema di aggro della milizia

IA migliorata

Limite di fazione per gli edifici dei Fremen Sietches

Le carte possono ora avere un’eleggibilità flessibile durante le fasi di decisione e di voto

Le fazioni eliminate durante le fasi di decisione e di voto ora vengono rimosse correttamente

Rimosse le navi da carico delle spezie

Lasciandovi al trailer del multiplayer di Dune Spice Wars qui sotto, vi rimandiamo anche al nostro provato del gioco single player di fine aprile.