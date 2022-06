State of Play: indizi per un nuovo evento Sony?

Stando al noto insider Tom Henderson, alcuni indizi potrebbero portare ad un nuovo State of Play nel breve, anzi nel brevissimo, in quanto arriverebbe la settimana prossima.

Gli indizi sarebbero tre: il primo riguarda Gran Turismo 7, con un aggiornamento in arrivo la settimana prossima (anche se lo stesso Henderson sottolinea il fatto che l’update potrebbe arrivare questa settimana, in quanto l’annuncio del producer Yamauchi è stato fatto di domenica). Il secondo indizio fa invece riferimento ad un report di Jason Schreier su Bloomberg che affermava che la data di God of War Ragnarok sarebbe stata annunciata nel mese di giugno. Infine, Sony dovrebbe svelare qualcosa relativo ad un nuovo hardware, un nuovo controller “Pro” per PlayStation 5.

Bisogna comunque sottolineare che l’aggiornamento di Gran Turismo 7 potrebbe essere semplicemente annunciato tramite gli account social del gioco o tramite il PlayStation Blog, cosa che Polyphony Digital ha fatto più volte dal lancio del gioco.

Per quanto riguarda l’annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok, potrebbe certamente meritare una presentazione allo State of Play. Vale comunque notare che per l’ultima grande esclusiva di PlayStation, Horizon Forbidden West, l’azienda non lo ha annunciato ad uno State of Play, mentre lo ha fatto per l’Opening Night Live del gamescom.

Dunque, indizi o meno, meglio prendere il tutto con le pinze, ed attendere eventuali news ufficiali in merito. Qui sotto potete vedere il tweet di Henderson.