Roller Champions: trailer della nuova stagione, “Febbre del Sabato Sera”, il gioco arriva su Switch

Ubisoft ha appena pubblicato il trailer della seconda stagione di Roller Champions: si chiama Febbre del Sabato Sera e sarà disponibile da domani 21 giugno.

Con la nuova stagione arrivano tre nuove mappe (Brooklyn, Venice Beach e Staten Island), il nuovo pass (ora con 60 livelli) con oggetti esclusivi, accessori a tema disco con tanto di completo superstar, e poi nuove modalità di gioco e mini-giochi.

Insieme al gameplay trailer della nuova season, è stato pubblicato anche un filmato degli sviluppatori, che annunciano sempre per domani 21 giugno l’arrivo del gioco su Nintendo Switch. Inoltre, il gioco arriverà successivamente anche su Epic Games Store.

Ricordiamo che Roller Champions, free-to-play, è disponibile da maggio su PlayStation 4, Xbox One, retrocompatibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S e su PC via Ubisoft Connect, arriva domani 21 giugno su Switch e sono in sviluppo le versioni Google Stadia e mobile (Android e iOS).

Qui sotto potete vedere il trailer della nuova stagione di Roller Champions, “Febbre del Sabato Sera”, e il filmato degli sviluppatori.