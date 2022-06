Outriders: gratis su Steam fino al 23 giugno

Outriders, il GDR cooperativo di People Can Fly e Square Enix, sarà gratuito su Steam da oggi 20 giugno, a partire dalle ore 19:00 e fino al 23 giugno. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso proprio la pagina Steam.

L’INTENSITÀ DI UNO SHOOTER E LA PROFONDITÀ DI UN GDR

I combattimenti brutali e sanguinosi di OUTRIDERS uniscono delle sparatorie frenetiche e dei poteri violenti a delle profonde meccaniche GdR per creare un vero ibrido di generi.

MODALITÀ CO-OP DINAMICA DA 1 A 3 GIOCATORI

Gioca da solo o unisciti ad altri due amici in modalità co-op drop-in/drop-out e affronta gli orrori di un pianeta iper-evoluto.

QUATTRO CLASSI UNICHE

Crea e personalizza il tuo Outrider scegliendo una delle quattro classi disponibili, ognuna con il proprio albero delle abilità, per definire il tuo stile di gioco.

ROVISTA E ADATTATI

Personalizza e potenzia il tuo Outrider con innumerevoli tipi di armi ed equipaggiamento personalizzabili. Ora con un sistema di aspetti completo e interamente gratuito.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che dal 30 giugno sarà disponibile l’espansione Worldslayer su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Stadia e PC.