Soul Hackers 2: rivelati i requisiti per PC

Con il lancio di Soul Hackers 2 sempre più vicino, Atlus sta rivelando nuovi dettagli sul suo prossimo JRPG. Nello specifico, stanno emergendo dettagli sul lato tecnico delle cose. In un aggiornamento pubblicato di recente sul sito Web ufficiale dello sviluppatore, le modalità grafiche per il gioco sulle console di nuova generazione sono state dettagliate insieme ai requisiti minimi e consigliati su PC.

Per quanto riguarda le impostazioni minime, viene richiesto un Intel Core i5-3470 o di un AMD Ryzen 3 1200, insieme a una GeForce GTS 450 o una Radeon HD 5770. Per le impostazioni consigliate, viene invece richiesto un Intel Core i5 -8600 o un AMD Ryzen 5 3600, insieme a una GeForce GTX 760 o a una Radeon HD 7870. Su entrambe le impostazioni, i requisiti di RAM e di archiviazione sono rispettivamente di 8 GB e 22 GB. Di seguito una panoramica del gioco:

Storia

Il protagonista, Ringo, un agente di Aion, deve unire le forze con Devil Summoners per fermare la fine del mondo. Utilizzate i COMP, gadget speciali per evocatori di Diavoli e spazzare via i nemici. I distretti della città segreta conosciuti come Realms dispongono anche di strutture in cui potete fondere demoni e modificare COMP. Rafforzate i vostri legami con gli amici attraverso le interazioni al bar o nel nascondiglio e, a volte, ripercorrendo i ricordi passati degli evocatori attraverso missioni visive.

Personaggi

Ringo : uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni.

: uno degli agenti di Aion, un futuristico essere digitale senziente che mostra un vivo interesse per la società umana, la cultura e le emozioni. Figue : fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo.

: fredda e premurosa, si comporta come una sorella maggiore di Ringo e la tiene sotto controllo. Freccia: un agente di Yatagarasu, una delle fazioni degli Evocatori di Diavoli. È uno degli individui la cui morte presumibilmente ha un ruolo nell’innescare l’apocalisse.

Soul Hackers 2 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam il 25 agosto in Giappone e il 26 agosto in tutto il mondo.