Project Steampunk: ecco il nuovo progetto spin-off di Timelie

Project Steampunk è il nuovo progetto costola di Timelie, il gioco di avventura puzzle stealth realizzato da Urnique Studio e rilasciato nel 2020. Timeline segue la storia di una ragazza che si ritrova inaspettatamente in una dimensione sconosciuta, minacciata da robot ostili; non sappiamo molto sullo spinoff; è stato dichiarato che ovviamente si tratta di un’espansione dello stesso universo, ma non sono state date indicazioni precise in merito. Ecco quanto dichiarato nell’annuncio:

Timelie ci ha fatto conoscere il mondo, ora è il momento di espandere l’universo di Timelie con Project Steampunk , un nuovo spin-off di Timelie.Qual è il genere del gioco? Restate sintonizzati per saperne di più in futuro.



Nel trailer che vi rilasciamo in fondo a questo articolo è possibile dare un piccolo sguardo, ovviamente essendo ancora solo un progetto le dinamiche di gioco risultano otticamente ancora acerbe ma, nonostante ciò, incredibilmente interessanti. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo lo sapevate che sono stati rivelati i requisiti per PC di Soul Hackers 2?