The King of Fighters 98 Ultimate match Final Edition: ecco il trailer di lancio per PS4

SNK ha pubblicato il trailer di lancio per The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition. Il gioco è in digitale e ha un prezzo di 14,99€. Di recente Pan European Game Information e Taiwan Digital Game Rating Committee hanno valutato l’edizione per PlayStation 4. Il 21 dicembre 2021, SNK e lo sviluppatore Code Mystics hanno rilasciato un importante aggiornamento che implementa il netcode di rollback, le lobby e le modalità spettatore. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Caratteristiche

Combattimenti online migliorati : oltre a implementare il net code di rollback per rendere i combattimenti online ancora più fluidi, The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition ora includerà le modalità spettatore e lobby che possono contenere fino a nove giocatori.

: oltre a implementare il net code di rollback per rendere i combattimenti online ancora più fluidi, The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition ora includerà che possono contenere fino a nove giocatori. gameplay rinnovato e bilanciato : questa edizione finale offre u na versione alternativa ad alcuni personaggi per un totale di 64 diversi combattenti e infinite possibilità di squadra.

: questa edizione finale offre u ad alcuni personaggi per un totale di 64 diversi combattenti e infinite possibilità di squadra. provate la nuova modalità Ultimate Mode : la Ultimate Mode appena aggiunta vi permetterà di combinare le varie caratteristiche delle modalità di gioco Extra e Avanzate originali per crearne una tua. Inoltre, le due modalità di gioco classiche Extra e Avanzate sono state completamente ribilanciate per una più ampia varietà di strategie di battaglia.

: la appena aggiunta vi permetterà di combinare le varie caratteristiche delle originali per crearne una tua. Inoltre, le due modalità di gioco classiche Extra e Avanzate sono state completamente ribilanciate per una più ampia varietà di strategie di battaglia. diverse modalità di gioco : potete diverse modalità di gioco come Endless Mode , in cui affrontate personaggi controllati dalla CPU in una serie di battaglie, Challenge Mode per tentare e completare un totale di 30 missioni e Modalità pratica , in cui potrete allenarvi usando tutti i tipi di mosse e combo.

: potete diverse modalità di gioco come , in cui affrontate personaggi controllati dalla CPU in una serie di battaglie, per tentare e completare un totale di 30 missioni e , in cui potrete allenarvi usando tutti i tipi di mosse e combo. modalità online: potete scegliere tra Partita classificata, in cui si riflettono i risultati della tua battaglia, e Partita giocatore, in cui puoi impostare le impostazioni della tua battaglia a tuo piacimento.

The King of Fighters ’98 Ultimate Match Final Edition è disponibile su PC, Amazon Luna e ora anche su PS4.