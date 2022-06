Narin The Orange Room: ufficialmente annunciato per PC

Urnique Studio ( che ha recentemente rivelato anche Project Steampunk)e RedSensation Games, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno annunciato Narin: The Orange Room, un gioco di sopravvivenza in terza persona. Il titolo segue la storia di Narin, una giovane ragazza con un sesto senso molto particolare. La ragazzina è alla ricerca della sorella, la quale scompare misteriosamente al tramonto; si ritroverà così catapultata in una dimensione oscura ed ostile. Ecco una piccola panoramica del gioco tramite la pagina Steam ufficiale:

Narin ha dovuto combattere, sopravvivere e affrontare il terrore. Ha bisogno di individuare tutti gli indizi, risolvere gli enigmi e approfondire le storie accadute nella sua scuola. Aiutala a trovare sua sorella e a risolvere il mistero



Caratteristiche principali

Stay Alive – Quando arriva il crepuscolo, i fantasmi selvaggi appariranno nella dimensione infestata e rimarranno nella loro posizione per tutta la scuola. Narin ha bisogno di procedere con attenzione lungo ogni stanza della scuola senza essere scoperto. Impara il loro comportamento e superali completando i puzzle. Se qualcosa va storto, corri nei nascondigli e permetti loro di passare, oppure cerca di superare i tuoi inseguitori. Non è una buona idea essere individuati.

– Quando arriva il crepuscolo, i fantasmi selvaggi appariranno nella dimensione infestata e rimarranno nella loro posizione per tutta la scuola. Narin ha bisogno di procedere con attenzione lungo ogni stanza della scuola senza essere scoperto. Impara il loro comportamento e superali completando i puzzle. Se qualcosa va storto, corri nei nascondigli e permetti loro di passare, oppure cerca di superare i tuoi inseguitori. Non è una buona idea essere individuati. Daytime or Twilight – Esplora storie mistiche nella scuola non solo in Twilight Time, ma anche in Day Time. Esamina gli indizi degli amici di Narin, ottieni più prove, per riempire il misterioso puzzle e risolvere quei misteri per aprire la strada al segreto dietro.

– Esplora storie mistiche nella scuola non solo in Twilight Time, ma anche in Day Time. Esamina gli indizi degli amici di Narin, ottieni più prove, per riempire il misterioso puzzle e risolvere quei misteri per aprire la strada al segreto dietro. Esplora e scopri : quei fantasmi sono fatali e dilaganti. Narin deve rimanere nascosto da loro usando l’equipaggiamento o l’ azione di Narin ; trattieni il respiro, o sgattaiola attraverso la strada per approfondire i misteri, scoprire la verità dietro questa scuola e aiutare la sorella di Narin a tornare.

Il titolo risulta veramente interessante, tuttavia però non abbiamo una data precisa di rilascio ma solo una finestra di lancio; il gioco sarà infatti disponibile nel corso del 2023 per PC.