Endless Dungeon Provato: il grande ritorno di Amplitude!

Endless Dungeon giunge finalmente nelle nostre mani ed abbiamo avuto la possibilità di provarlo nel primo e caldissimo giorno dell’estate, grazie ad un evento organizzato da SEGA, pubblisher del titolo, e dallo sviluppatore francese Amplitude Studios, autore del titolo. Cosa di meglio di uno scintillante dungeon crawler ibrido per Personal Computer (e non solo) per cominciare al meglio questa stagione? Un titolo fresco, appassionante e realizzato davvero con grande cura, appartenente ad una serie, detta Endless Universe, che proprio quest’anno compie il suo decimo anniversario. Andiamo a scoprire insieme cosa offre questo nuovo ed intrigante gioco.

Endless Dungeon: un nuovo inizio per il fantastico Endless Universe

Endless Dungeon è l’ultimo titolo, in ordine di arrivo, di una serie nata quasi in sordina ma che oggi conta su un manipolo di fan sfegatati che la seguono da circa dieci anni. Si, perché proprio il 4 luglio del 2012, dieci anni fa esatti, è stato pubblicato il primo gioco della serie, Endless Space, dallo sviluppatore indipendente britannico Amplitude Studios, fondato l’anno precedente da alcuni programmatori, game designer e grafici provenienti dalla scuderia Ubisoft, che decidono di mettersi in proprio. Il titolo è davvero una bella sorpresa, uno strategico a turni ambientato nello spazio solido e ben concepito, capace di far volare ore e ore in un soffio. Due anni dopo, il 18 settembre 2014 arriva il secondo gioco Endless Legend, che sposta il setting dallo spazio al mondo fantasy, con un titolo strategico ancora di tipo 4X, (nome che deriva dai termini eXplore, eXpand, eXploit ed eXterminate). Nello stesso anno esce anche il terzo titolo, ambientato nel medesimo universo narrativo, Dungeon of the Endless, che propone un interessante gameplay ibrido tra Roguelike e Tower Defense, frenetico ed appassionante, caratterizzato da una Pixel Art visiva davvero magnifica. Proprio su questo terzo titolo si basa l’attuale Endless Dungeons, che, nella mente degli sviluppatori è un sequel spirituale, ma nei fatti è un vero e proprio reboot del gioco originale. Ognuno dei giochi ha ricevuto parecchie espansioni, ingrandendo sempre di più l’universo principale. A queste opere vanno aggiunti anche ulteriori tre titoli più recenti, sempre ambientati dentro il fantastico Endless Universe, con ambientazioni temporali diverse, ovvero Endless Space 2, sequel diretto del primo capitolo, datato 2016, anno in cui lo studio entra nella famiglia SEGA, il bizzarro Dating Sim gratuito Love Thyself: A Horatio Story del 2019, e Humankind del 2020. Davvero un bel portfolio, dunque, per uno sviluppatore giovane ma che è riuscito a creare in poco tempo un universo narrativo davvero intrigante, basato su piani temporali differenti ma tutti legati a doppio filo tra loro.

Le caratteristiche salienti di Endless Dungeon, un megamix esplosivo

Quasi a voler celebrare il decennale della saga, ecco quindi che arriva oggi sul mercato il reboot dell’episodio forse più amato dal pubblico, ovvero Dungeon of the Endless con tante novità veramente interessanti. Il gioco è stato presentato da Geoff Keighley con un trailer al Summer Game Fest dello scorso anno, come abbiamo detto in questa pagina, e finalmente abbiamo potuto provarlo. Un titolo che è difficile inserire in una precisa categoria, perché, pur facendo parte della grande famiglia degli strategici, ed in particolare con basi ludiche da Dungeon Crawler classico, mescola anche, in maniera molto efficace, elementi Rougelike e Rogue-lite insieme, oltre che Tactical Action e Tower Defense. Un megamix esplosivo dunque, che farà la gioia di chi ama tutti questi generi insieme. Se non conoscete la splendida serie Endless Universe questa nuova installazione è decisamente una buona occasione per riscoprirla. Ma buttiamoci subito nella mischia, grazie ad un evento stampa in cui gli sviluppatori hanno fatto giocare in anteprima online il loro eccezionale titolo. Si parte subito in corso d’opera, ed ecco che troviamo i protagonisti bloccati su una misteriosa stazione spaziale abbandonata, ricca di potenziali pericoli mortali. A questo punto è necessario reclutare una squadra di eroi e farsi strada verso il centro della stazione, avendo contemporaneamente cura di proteggere un leggendario cristallo dai magici poteri, ben noto a chi conosce la serie, dai continui attacchi senza fine di mostri via via sempre più potenti. Ondate veramente corpose ed inarrestabili, sullo stile del classico Gauntlet, titolo cult retrò del 1985 di Ed Logg. La continua difesa del cristallo è fondamentale, visto che la sopravvivenza dei protagonisti dipende proprio dalla sua integrità strutturale. Tre sono gli eroi già svelati, a cui se ne aggiungeranno altri in seguito, ed in particolare Zed, Shroom e Bunker, con le loro abilità peculiari, di quest’ultimo abbiamo parlato in questa pagina. La grande novità di Endless Dungeon è inoltre il controllo diretto degli eroi, e nella versione finale tre giocatori contemporaneamente li potranno utilizzare in multiplayer. Decisamente ne vedremo delle belle, e sembra di essere tornati ai tempi dei cabinati multi giocatore in cui tre giocatori ne combinavano insieme di tutti i colori. Un fattore fondamentale da tenere sempre presente è lo spirito di squadra, infatti alcuni compiti vanno eseguiti necessariamente da più elementi in sinergia, sia in multi che in single player. La cooperazione tra giocatori è un elemento chiave per arrivare alla tanto agognata vittoria finale.

Un nuovo prezioso tassello per il fantastico Endless Universe

Il gameplay di Endless Dungeon è frenetico ed appassionante e si sposa bene con la nuova impostazione completamente tridimensionale scelta da Amplitude Studios per il comparto grafico, con dei modelli poligonali ben realizzati ed un mondo fluido, che non rallenta nemmeno quando lo schermo è letteralmente pieno di unità in movimento. Ritornare nel mondo di Auriga è davvero piacevole, e per chi ha giocato il titolo originale sarà come vedere una vecchia casa con una carta da parati completamente nuova. Il titolo è fruibile sia offline che online, e moltissimi dei consigli della community dei giocatori, attivissima, sono stati implementati negli anni negli episodi man mano lanciati. Del resto gli Amplitude Studios sono noti anche per aver creato la celebre piattaforma GAMES2GETHER che serve da punto di collegamento tra sviluppatori e giocatori. I feedback sui giochi in sviluppo sono fondamentali per uno sviluppatore infatti, e rappresentano quasi una fase ulteriore di beta testing su un titolo. Nel provato del gioco abbiamo avuto un faccia a faccia con ben dieci tipi di mostri differenti, percorrendo i tetri corridoi di due distretti mortali del dungeon nella base spaziale. La dotazione dell’armamentario è notevole, e si parla di ben tredici differenti armi, quattro device tecnici e parecchi upgrade possibili. Studiare e conoscere le proprie armi è fondamentale, per conoscerle e capire quale sia migliore contro i diversi tipi di nemici. Durante la prova abbiamo rilevato una perfetta risposta ai comandi ed una gestione della fisica delle collisioni perfetta, elementi fondamentali per i momenti più concitate delle battaglia. La fase di gameplay dedicata al Tower Defence è allo stesso modo notevole, con ben dieci tipologie differenti da poter costruire, supportare e difendere. Ed oltre a tutto questo, assicurano gli sviluppatori, c’è ancora tanto che non è stato svelato, non vediamo dunque l’ora di poter provare il titolo completo, che sarà disponibile, lo ricordiamo, sia per Personal Computer tramite Steam che per tutte le console old e next-gen, ovvero Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ed Xbox Series X|S. Non è chiaro se ci sarà il supporto per il cross play, ovvero poter giocare insieme a giocatori che possiedono un sistema da gioco diverso, ma pare che gli sviluppatori ci stiano lavorando. Trovate il sito ufficiale del gioco in questa pagina. L’hands-on del titolo è stato veramente interessante,e ha dato una precisa idea del livello qualitativo del gioco, appuntamento quindi al Day One!

Piattaforme: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Amplitude Studios

Publisher: SEGA

Endless Dungeon è una vera sorpresa, anche se da uno sviluppatore di culto come Amplitude Studios ci aspettiamo sempre produzioni di alta qualità, cosa avvenuta anche stavolta. Un gioco solido, divertente, appassionante e realizzato con molta cura, che potrà piacere non solo agli appassionati del genere, ma anche ad un pubblico più vasto, che magari è incuriosito dal brillante Endless Universe, a cui il titolo appartiene, e che proprio quest’anno compie il suo primo decennale. Un titolo ottimizzato molto bene per PC, che del resto è il suo ambiente naturale, soprattutto per il controllo via mouse, ma che si presta anche a versioni console, che attendiamo con ansia. Un titolo di qualità, ben realizzato, complesso e divertente che in questo suo debutto convince a piene mani.