DC League of Superpets Le Avventure di Crypto e Asso: disponibile dal 15 luglio

Outright Games ha annunciato che il gioco DC League of Superpets: Le Avventure di Crypto e Asso sarà disponibile in Italia dal 15 luglio 2022. Il titolo è stato presentato a ottobre dello scorso anno in collaborazione con DC e Warner Bros. Entertainment Inc. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

In DC League of Superpets: Le Avventure di Crypto e Asso, i giocatori potranno scegliere uno dei loro super animali preferiti, Crypto oppure Asso, per volare tra le strade e i cieli di Metropolis e proteggere gli animali della città da una nuova e incombente minaccia in un fantastico gioco d’azione e avventura a binari. Il gioco, sviluppato su licenza di Warner Bros. Interactive Entertainment per conto di DC, offrirà una storia indipendente basata sullo stesso universo di DC League of Super-Pets, che debutterà sul grande schermo in Italia dall’1 settembre 2022. Inoltre da giovedì 19 luglio, DC lancerà un nuovo fumetto, DC League of Super-Pets: The Great Mxy-Up. Di seguito una panoramica del gioco:

Sorvolate i cieli nei panni dei super-cani Krypto e Asso e preparati a proteggere le strade di Metropolis in questa avventura di salvataggio ispirata al film!

Quando i fedeli compagni canini di Superman e Batman scoprono il piano di Lex Luthor per rapire tutti i randagi di Metropolis, questi eroi a quattro zampe non pensano certo di starsene buoni. Scatenate la Vista laser e il Latrato artico di Krypto, o gli attacchi Batarang e Spallata di Asso, per domare i terribili LexBot. Durante l’avventura, salvate gli animali prima che vengano rinchiusi nel LexCorp Zoo e preparatevi per la battaglia finale contro Lex e la sua armatura ultra tecnologica.

DC League of Superpets: Le Avventure di Crypto e Asso sarà disponibile dal 15 luglio 2022 su PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch, PC e Google Stadia.