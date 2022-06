Crimesight: inizia la Freeweek, sconti ed iniziative

Da ieri, 20 giugno 2022, è cominciata ufficialmente la Freeweek per Crimesight, il gioco investigativo PvP realizzato da Konami ispirato al famoso detective Sherlock Holmes. Come già annunciato l’iniziativa ha preso il via ieri a partire dalle 19:00 e terminerà il 27 giugno, sempre alle ore 19:00. Questo evento permette ai giocatori di provare il titolo in maniera del tutto gratuita ( compresi i contenuti aggiuntivi disponibile con la freeweek) e non solo; potranno infatti usufruire di uno sconto del 33% nel caso in cui volessero acquistare il gioco completo ( lo sconto sarà attivo fino al 7 luglio alle 19:00).

Le novità non sono terminate, si terrà infatti un evento in-game in collaborazione con ” Project Winter”; durante l’evento i personaggi frutto di questa ” unione” appariranno nel gioco come traditori e inoltre ( a tempo limitato) saranno disponibili dei cursori avatar dedicati.

Ultimo, ma non di certo per importanza, l‘aggiornamento Crimesight implementa una nuova mappa, nuovi oggetti ed introduce un nuovo personaggio:l’IA Watson, la cui influenza sulle pedine è paragonabile a quella di Sherlock, ma può controllarne un numero inferiore.

Insomma le novità sono molteplici ed interessanti, non resta che approfittarne! Per dare uno sguardo più approfondito al titolo basta visitare il sito ufficiale.