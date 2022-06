Red Bull OP: il format che mette alla prova gli streamer

Il palinsesto del canale Twitch di Redbull Italia si arricchisce con uno programma innovativo e divertente. Stiamo parlando di Red Bull OP, il nuovo formato capitanato da Marco Mottura e Simone “Vking” Larivera, metterà alla prova gli streamer più talentuosi del web. Gli appuntamenti sono fissati a martedì alterni, si comincia oggi,21 giugno, alle ore 16.00 con l’esperto Soulslike per eccellenza,Michele “Sabaku no Maiku” Poggi. In cosa consisterà la sua prova? Dovrà sconfiggere il più alto numero di boss nel minor tempo possibile nell’ultimo capitolo From Software.

Il 5 luglio invece vedrà GabboDSQ a confronto con Edoardo Jannone, youtuber appassionato di motori e videogame che ha fatto collimare le due passioni in unico prodotto su Twitch e Youtube. Edoardo dovrà affrontare una durissima sfida di concentrazione: mentre gioca a Gran Turismo 7, durante l’ultima stoccata, quella più difficile di tutte; dovrà rispondere a domande estratte dai quiz della patente. Sarà veramente divertente vederlo all’opera.

Il 19 luglio avrà come protagonista Francesco “Cydonia” Cilurzo, massimo esperto di Pokémon. Francesco sarà messo alla prova con Pokèmon Rosso; dovrà completare l’intero titolo in un’ora.

Questi sono i primi tre appuntamenti, ma le sfide si alterneranno sempre con nuovi ospiti fino alla fine dell’anno; per scoprirne di più sul palinsesto basta seguire il canale Twitch ufficiale. Il primo appuntamento è quindi per oggi, nel frattempo però vi ricordiamo che è ufficialmente cominciata la FreeWeek per Crimesight!