 Teufel presenta i suoi nuovi sistemi audio ad ogni esigenza

Teufel con i suoi prodotti audio crea un’acustica ottimale per dar vita a una sala

cinematografica open-air. Altoparlanti esterni e connessi via cavo o Bluetooth possono rivelarsi utilissimi in queste occasioni. Teufel con la qualità dei suoi sistemi audio propone diversi device per ogni esigenza. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica:

BOOMSTER

Per soddisfare anche i più fanatici della musica, Teufel ha progettato BOOMSTER, un potentissimo sistema audio mobile per eventi. Stereo Bluetooth DAB + / FM per interni ed esterni, portatile con batteria agli ioni di litio ad alta capacità per tempi di riproduzione estremamente lunghi, riproduce fino a 18 ore a volume medi. Dotato di tecnologia Dynamore per un ampio palcoscenico sonoro. Prezzo €369,99 ora in offerta a €349,99.

MOVIT GO

Suono di qualità con un piccolo altoparlante stereo Bluetooth portatile, un’esperienza di ascolto straordinaria. Pulsanti per la gestione delle varie funzioni posizionati sul dispositivo, batteria ad alta capacità per una durata di 12 ore e con la modalità party: due dispositivi possono connettersi contemporaneamente e riprodurre musica uno dopo l’altro. Prezzo €249,99 ora in offerta a €199,99.

CINEBAR ONE

Una sound bar compatta che supera di gran lunga le proprie dimensioni già dal primo suono. Piccola e versatile regala un suono travolgente per film, musica e videogiochi. Prezzo €299,99 ora in offerta a €249,99.

CINEBAR 11 2.1-Set

Ideale per i film, serie tv e videogiochi con bassi profondi e alti nitidi. Con un subwoofer permette una riproduzione emozionante, tecnologica Dynamore made in Berlin il surround virtuale è ancora più nitido. Prezzo €449,99 ora in offerta a €399,99.

STEREO L

Diffusore a torre in legno laccato che riproducono suoni realistici, come assistere ad un concerto dal vivo. Con un totale di tre woofer, un driver di gomma media e un tweeter offrono un suono forte e deciso. Grazie alla docking station sarà possibile utilizzarli con altri sistemi compatibili. Dotati di Bluetooth per uno streaming sonoro sempre pronto. Prezzo €1799,99 ora in offerta a €1699,99.