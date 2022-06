In che modo il boosting influisce sull’esperienza di gioco?

I videogiochi competitivi, noti collettivamente come esports, sono diventati popolari negli ultimi dieci anni. Ma non tutti sono così bravi a giocare. In tal senso, il potenziamento del gioco (o “boosting games“) consiste nel reclutare giocatori altamente qualificati che accedono agli account di giocatori meno esperti allo scopo di aumentare il rango dell’account per un guadagno monetario. Dai giochi di esports come League of Legends a Overwatch, i giocatori sono classificati universalmente in base alle prestazioni e alle metriche basate sui risultati.

Perché usare il potenziamento di gioco?

Lo stato sociale percepito di questi ranghi insieme alle ricompense associate al rango, come la capacità di partecipare a tornei e unirsi a squadre prestigiose, sono motivazioni significative per utilizzare il potenziamento di gioco. Alcuni giochi danno gradi e titoli per il prestigio, mentre altri titoli premiano i giocatori che vincono con una valuta oppure con oggetti migliori. Come puoi dimostrare che il giocatore in aumento non sta semplicemente aiutando amici o famigliari?

Come migliorare la tua esperienza di gioco

Molte persone non hanno familiarità con i servizi di potenziamento del gioco e come funzionano effettivamente, ecco perché abbiamo inserito tutti i passaggi necessari per trarre vantaggio da questo servizio. Dall’inizio della pandemia, sempre più persone hanno iniziato a giocare come fonte d’intrattenimento. In questo modo avrai la possibilità di potenziare il tuo account in qualsiasi gioco con il 100% di sicurezza e privacy, utilizzando le piattaforme più affidabili e rinomate con l’assistenza di giocatori professionisti esperti. Ecco come fare:

1. Seleziona il gioco e i servizi che desideri e completa il pagamento

Il primo passo per acquisire questi servizi inizia con la selezione del titolo per il quale hai bisogno di questi servizi. Seleziona il tuo gioco preferito e poi i servizi che desideri. Che si tratti di aumentare la classifica del tuo account, aumentare le risorse di gioco e le valute di gioco, completare gli obiettivi e quant’altro, puoi richiedere qualsiasi servizio desideri. Dopo aver selezionato il gioco e i servizi di cui hai bisogno ora, è il momento di effettuare i pagamenti per passare al passaggio successivo. Prima di effettuare pagamenti, assicurati che l’azienda abbia una buona reputazione e che le tue credenziali di gioco siano affidabili. Prenditi del tempo per fare ricerche prima di rinunciare ai tuoi dati di accesso.

2. Ora è il momento di fornire le tue credenziali di accesso al gioco

Dopo il pagamento, ti forniscono un link in cui fornisci i tuoi dettagli e le credenziali di accesso per il gioco. Se stai prendendo questi servizi da un’azienda affidabile e rinomata, non devi preoccuparti della tua privacy e sicurezza. Ciononostante, con i truffatori che girano online, è sempre più sicuro avere un’opzione di backup nel caso in cui le cose vadano male. Esegui il backup del tuo account con l’autenticazione a due fattori e collegalo ad altri account di social media in modo da poter recuperare il tuo account in qualsiasi momento. Assicurati che le tue credenziali siano corrette, ricontrolla sempre prima d’inviare i tuoi dati, altrimenti pagherai per salire di livello nell’account di qualcun altro.

3. Ti viene assegnato un giocatore professionista più adatto alle tue esigenze

Dopo aver inviato con successo le tue informazioni personali e le credenziali dell’account per il gioco, ti viene assegnato un professionista che giocherà il titolo che hai selezionato dal tuo account fino a quando non raggiungerà il risultato desiderato. Questi giocatori hanno anni di esperienza nel gioco e puoi contare su di loro per portare a termine il lavoro. Giocheranno in modalità di navigazione in incognito, ovvero nessuno saprà nemmeno che è stato qualcun altro a giocare con il tuo account. Questo è un modo semplice e conveniente per aumentare il tuo account senza che nessuno lo sappia. Puoi guardare i progressi dei tuoi account nel tempo e puoi anche avere l’opzione di cambiare il gioco.

4. Ora è il momento per il giocatore di completare i servizi per cui è stato assegnato

Dopo che ti è stato assegnato il giocatore, ora è il momento per lui di giocare e completare l’attività assegnata il prima possibile. Mentre sta classificando il tuo account, puoi monitorare le sue prestazioni in modo da essere consapevole dei progressi e se è stato fatto secondo le tue esigenze o meno. Puoi anche parlare con queste persone e chiedere loro se hai dei dubbi su una chat protetta.

In conclusione, questo è un sistema per migliorare la tua esperienza di gioco e avanzare di grado e di classifica nei tuoi giochi preferiti. Anche se non è sempre una garanzia assoluta, il potenziamento di gioco è utile nella maggior parte dei casi, e gli utenti di solito sono soddisfatti dei loro progressi e dei premi che riescono a ottenere.