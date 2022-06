Ready Or Not di nuovo disponibile, ecco cosa era successo

Recentemente Ready Or Not di Void Interactive era stato rimosso da Steam in seguito ad un aggiornamento sospetto ( ne parliamo in maniera approfondita qui). I fan, visti i precedenti della casa sviluppatrice di videogame, avevano cominciato ad ipotizzare si potesse trattare di qualcosa di ben più grave di un semplice errore, avevano infatti pensato che il nuovo livello aggiunto potesse essere una specie di tributo ad episodi di cronaca nera.

Le illazioni si sono rivelate infondate, tramite dichiarazione infatti Void Interactive fa sapere ai fan che la rimozione era dovuta ad una semplice violazione del copyright nell’ultima mappa Nightclub del gioco.

Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene, e da questo momento i giocatori posso tranquillamente riacquistare il gioco tramite la sua pagina ufficiale su Steam. Di seguito vi rilasciamo il Tweet ufficiale che spiega, in maniera piuttosto esaustiva, le motivazioni dell’eliminazione momentanea.