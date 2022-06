The King of Fighters XV: il DLC Awakened Orochi sarà disponibile ad agosto

SNK Corporation è orgogliosa di annunciare che il team DLC Awakened Orochi arriverà in The King of Fighters XV ad agosto del 2022. L’azienda nella stessa giornata ha anche pubblicato il trailer di lancio per The King of Fighters 98 Ultimate match Final Edition che è stato rilasciato su PS4. Di seguito una panoramica sul nuovo contenuto in arrivo:

I personaggi DLC Orochi Shermie, Orochi Yashiro e Orochi Chris si uniscono alla mischia. I tre personaggi hanno lavorato nell’ombra per far rivivere Orochi in KOF ’97. Ora sono tornati a formare il Team Awakened Orochi e sono ora disponibili in KOF XV.



13 personaggi DLC arriveranno nel 2022, portando il roster a ben 52 combattenti giocabili. Oltre a Team Garou, Omega Rugal e Team South Town attualmente disponibili, il Team Awakened Orochi sarà disponibile nell’agosto 2022. Insieme ai 39 combattenti nel gioco principale, un totale di 52 combattenti sono unendosi alla lotta. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online.

Caratteristiche

39 personaggi in totale : personaggi classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge, nuovi volti e tanto altro. Sta per iniziare l’incontro più epico nella storia di KOF.

: personaggi classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge, nuovi volti e tanto altro. Sta per iniziare l’incontro più epico nella storia di KOF. Sistema di combattimento migliorato : ereditando il tradizionale scontro 3vs3 della serie, KOF XV include anche un sistema tutto nuovo. Godetevi un senso di velocità, fluidità e freschezza senza precedenti.

: ereditando il tradizionale scontro 3vs3 della serie, KOF XV include anche un sistema tutto nuovo. Godetevi un senso di velocità, fluidità e freschezza senza precedenti. Gameplay online semplice: KOF XV dispone di rollback net code, più svariate opzioni che vi permettono di scegliere come giocare.

The King of Fighters XV è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC tramite Steam ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.