High on Life: data di uscita ufficiale

High on Life è stato, senza alcuna ombra di dubbio, uno dei titolo di punta del recente Xbox e Bethesda Games Showcase. Durante l’evento tuttavia era stata annunciata solo una finestra di lancio, senza alcuna data precisa, ma adesso, grazie alla pagina dello store Xbox del gioco e della successiva conferma da parte degli sviluppatori su Twitter, è stato rivelato che High on Life sarà disponibile il 25 ottobre.

Il titolo è uno sparatutto in prima persona Metroidvania, sviluppato dal creatore di Rick e Morty , Justin Roiland, Squanch Games e di seguito vi rilasciamo proprio il tweet di conferma.

Il titolo in uscita sarà disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC e anche tramite Xbox e PC Game Pass al momento del lancio. Non ci resta che aspettare ulteriori info da parte della casa sviluppatrice, nel frattempo è possibile dare uno sguardo al titolo tramite la sua pagina ufficiale.