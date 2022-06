DNF Duel: pubblicato l’Opening Movie

DNF Duel, sviluppato da Arc System Works, Eighting e Neople, è a solo una settimana dal rilascio. Mentre nuove informazioni stanno arrivando e l’editore Nexon ha rilasciato l’Opening Movie del gioco. Recentemente, durante l’IGN Expo 2022, è stato rilasciato il trailer di lancio ufficiale per il gioco. L’ultimo personaggio apparso è stata l’Incantatrice. Prima è stato pubblicato il trailer sullo Swift Master.

Durante l’Opening Movie Viene mostrato un guerriero barbuto con cicatrici sul corpo, che sembra essere il guerriero perduto di Dungeon Fighter Online (precedentemente preso in giro sulla box art). È probabile che il trailer del loro personaggio venga mostrato durante l’ARC LIVE dove potrebbero anche essere rivelati dettagli su DLC e aggiornamenti post-lancio. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

Azione allo stato puro. Dimostrate la tua forza, gioca d’astuzia e sconfiggete gli avversari per diventare il maestro della Ultimate Will.

Combattimento d’azione al suo estremo. Entrate nel nuovo picchiaduro nei panni del vostro personaggio preferito dell’amata serie di Dungeon and Fighter. Uno dei giochi di ruolo più popolari e ampiamente giocati al mondo, Dungeon and Fighter è tornato come gioco di combattimento. Scegli tra 10 affascinanti personaggi, ognuno con le proprie abilità e personalità distinte. Superate in astuzia gli avversari, sconfiggeteli e diventate i padroni della Volontà Suprema.

Caratteristiche

Stile Retrò : Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon.

: Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Effetti incredibili e combo spettacolari: Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse.

DNF DUEL sarà disponibile dal 28 giugno per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.