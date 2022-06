Nintendo Switch Sports: lo sport virtuale arriva al Mi Games 2022

Oggi inizia ufficialmente l’estate: si apre la stagione delle belle giornate calde e assolate, della voglia di stare e divertirsi insieme e, soprattutto, dello sport all’aria aperta. A unire tutti questi elementi in un connubio perfetto ci pensano Nintendo e Mi Games, il torneo sportivo più grande d’Italia che, da ben nove anni, appassiona atleti da tutto il Bel Paese grazie a coinvolgenti competizioni di Calcio 5vs5, Basket 3vs3 e Beach Volley. L’edizione 2022 prenderà il via ufficialmente venerdì 24 giugno con la prima tappa di Parma e, anche quest’anno, vedrà sport e videogiochi incontrarsi nuovamente, grazie alla rinnovata partnership con Nintendo. I partecipanti ai vari tornei, infatti, potranno rilassarsi tra una partita e l’altra con Nintendo Switch, l’unica console che permette di giocare in compagnia ovunque e in qualsiasi momento, uscendo anche dalle mura del proprio salotto, e il videogioco Nintendo Switch Sports, la collezione di giochi sportivi erede dell’iconico Wii Sports che permette di giocare utilizzando i movimenti reali di braccia e gambe. Un videogame perfetto per divertirsi in compagnia con giochi intuitivi e adatti proprio a tutti, a prescindere dall’età o dal livello di abilità con i videogiochi, che comprende sei sport, tra cui tre novità assolute per la serie – Pallavolo, Badminton e Calcio – e tre grandi ritorni – Bowling, Chanbara e Tennis.

Mi Games 2022 comincerà in Emilia-Romagna, con i Mi Games Parma, che inaugureranno la nona edizione del tour multisport, ormai punto di riferimento per tutti gli appassionati. Dal 24 al 26 giugno, sarà possibile trovare i campi dei tornei di Calcio 5vs5, Basket 3vs3 e Beach Volley 4vs4 insieme ad un’area dedicata a Nintendo Switch Sports, all’interno del Parco della Cittadella, la bellissima casa dello sport della città ducale. A luglio sarà invece la volta dei Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure, location storica per la manifestazione, con l’ultima tappa del Tour (dal 21 al 24 luglio) e, soprattutto, con le Mi Games Finals 2022, che si terranno il weekend successivo, dal 29 al 31 luglio. L’edizione del 2022 vedrà impegnate le migliori squadre all-time del mondo Mi Games, i campioni del 2021, pronti a difendere il loro primato, e le squadre vincitrici di ogni sport e categoria delle tappe di Parma e Santa Margherita Ligure.

Tra una partita e l’altra sarà possibile divertirsi con Nintendo Switch Sports, la nuova esperienza di gioco che porta il divertimento e la sfida degli sport reali sull’ultima console di casa Nintendo. Come negli altri titoli della serie, si possono utilizzare i controller Joy-Con per riprodurre nel gioco i movimenti eseguiti nel mondo reale. Non solamente quelli delle braccia, ma anche delle gambe: per la prima volta, infatti, è possibile collegare la fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco, a un controller Joy-Con per calciare il pallone nella modalità Rigori del Calcio. Quest’ultimo è una disciplina totalmente inedita per la serie, in cui i giocatori dovranno sfidarsi per mandare in porta un pallone gigante in partite uno contro uno o quattro contro quattro. Attraverso un aggiornamento gratuito in arrivo nell’estate 2022, la possibilità di utilizzare la fascia e quindi di calciare con la gamba verrà estesa a tutte le modalità di questo sport.

I nuovi sport comprendono anche la Pallavolo (1-4 giocatori), in cui è possibile servire, alzare e ricevere sollevando le braccia con un controller Joy-Con: tempismo e lavoro di squadra sono fondamentali per murare gli attacchi avversari e passare al contrattacco. Altra grande novità è il Badminton (1-2 giocatori), in cui è necessario impugnare il Joy-Con come se fosse una racchetta e indirizzare in modo accurato i colpi grazie alla precisione dei controlli di movimento. Non mancano i grandi classici, direttamente dagli altri capitoli della serie, ma arricchiti e migliorati, come il Tennis (1-4 giocatori), in cui è possibile giocare in doppio ed effettuare colpi come topspin e slice sfruttando di volta in volta il timing migliore per dare la giusta angolatura. Ritornano anche l’amatissimo Bowling, con partite fino a 16 giocatori e un’esclusiva modalità con piste a ostacoli, e il Chanbara, in cui bisogna spingere l’avversario fuori dalla piattaforma a colpi di spada scegliendo tra tre possibili armi, tra cui anche le spade doppie utilizzabili con due Joy-Con. Ma non è finita qui, perché con un aggiornamento gratuito in arrivo nell’autunno 2022, verrà aggiunto il golf come settimo sport.

L’appuntamento con lo sport, reale e virtuale, comincia il 24 giugno a Parma.