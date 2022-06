Classifica italiana: Mario Strikers Battle League Football scalza dalla vetta Nintendo Switch Sports

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventitreesima settimana del 2022, dal 6 al 12 giugno. Dopo il dominio incontrastato durato ben sei settimane, Nintendo Switch Sports cede il primo posto ad un altro titolo per Switch, ovvero Mario Strikers: Battle League Football, che debutta dunque in vetta. Terza piazza per un altro abitudinario delle classifiche, Mario Kart 8 Deluxe. L’avventura horror The Quarry, targata 2K e Supermassive Games, debutta in settima posizione nella sua versione PlayStation 5 (nono nella classifica PC). Da sottolineare anche la presenza di un titolo per Xbox 360, Adidas MiCoach, al quarto posto. Per quel che riguarda la classifica PC, è Death Stranding ad essere in vetta. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* – SWITCH

2 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

3 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

4 ADIDAS MICOACH – XBOX 360

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

6 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

7 THE QUARRY – PS5

8 GRAND THEFT AUTO V – PS4

9 DARK SOULS III – PS4

10 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

CONSOLE

1 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* – SWITCH

2 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

3 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

4 ADIDAS MICOACH – XBOX 360

5 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

6 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

7 THE QUARRY – PS5

8 GRAND THEFT AUTO V – PS4

9 DARK SOULS III – PS4

10 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

PC

1 DEATH STRANDING

2 GRAND THEFT AUTO V

3 THE CHRONICLES OF RIDDICK: ESCAPE FROM BUTCHER BAY

4 DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN

5 DEVIL MAY CRY 5

6 DOOM

7 MONSTER JAM

8 DISNEY UNIVERSE

9 THE QUARRY

10 ELDEN RING

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail