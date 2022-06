Sony: leak di tre nuove cuffie Inzone

Stando al sito 91mobiles, Sony presenterà a breve le sue cuffie INZONE serie H.

La serie comprende le cuffie H3, H7 e H9. Tutte e tre le cuffie sono dotate di un suono a 360 gradi per il gaming.

Il leak arriva da Steve Hemmerstoffer, noto su Twitter come @OnLeaks, secondo cui Sony è pronta a lanciare la sua linea INZONE serie H. Le cuffie sono incentrate principalmente sul gaming, con design e caratteristiche realizzate tenendo conto proprio delle esigenze dei giocatori. Hemmerstoffer ha svelato design e caratteristiche di ognuna delle 3.

INZONE H3

Le INZONE H3 sono le uniche cablate dell’elenco. Il dispositivo è dotato di un microfono nero attaccato al padiglione sinistro delle cuffie, mentre il filo per collegare le cuffie è attaccato accanto al microfono. Il marchio Sony è presente sull’archetto. Sono dotate di un suono a 360 gradi per i giochi.

Le cuffie sono dotate di un indicatore LED, una porta USB Type-C, un pulsante NC/AMB (cancellazione del rumore/modalità audio ambientale) e una rotella per lo scorrimento del volume sotto il microfono. INZONE H3 viene fornita con un cavo sdoppiatore USB all’interno della confezione.

INZONE H7

La INZONE H7 è la seconda cuffia dell’elenco. È dotata di un’opzione di connettività wireless. Le cuffie sono identiche alle H3, ma hanno una diversa disposizione dei pulsanti. Le H7 hanno un microfono bianco collegato al padiglione sinistro delle cuffie. La posizione del marchio Sony è leggermente diversa rispetto alle H3.

Il padiglione destro delle INZONE H7 ospita il pulsante GAME/CHAT, il pulsante Bluetooth per l’associazione e il pulsante di accensione/spegnimento. Viene fornito con un cavo USB Type-C e un dongle USB per collegare il dispositivo a un computer. Sony INZONE H7 è dotato di un suono a 360 gradi per i giochi.

INZONE H9

Le cuffie INZONE H9 sono cuffie da gioco e il top della serie INZONE H di Sony. Il dispositivo ha un design simile a quello delle INZONE H7, ma è dotato di una luce LED. La posizione del microfono e dei pulsanti delle Inzone H9 è la stessa delle INZONE H7.

Inoltre, il dispositivo è dotato dello stesso cavo USB Type-C e di un dongle USB per collegarlo al computer. Tuttavia, la INZONE H9 è l’unica cuffia dell’elenco dotata di cancellazione del rumore, oltre ad avere anch’essa un suono a 360 gradi per i giochi.

Qui sotto potete vedere il tweet di @OnLeaks, e vedremo se e quando Sony ufficializzerà la notizia, e chissà che non possa avere a che fare con i diversi indizi che ipotizzano uno State of Play in arrivo.

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 20, 2022