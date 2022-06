Fall Guys è free-to-play, qualche problema col mathmaking, trailer del pass

Come vi avevamo ricordato anche ieri, da oggi 21 giugno Fall Guys è diventato free-to-play e, per l’occasione, Mediatonic ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

L’ingresso nel mondo free-to-play, inevitabilmente, porta ad un aumento di giocatori, e gli stessi sviluppatori sono al corrente del fatto che ci sia al momento qualche problema con il matchmaking. Come scritto, anche simpaticamente nel tweet, per celebrare l’evento era stata preparata una torta che è caduta sui server, e ora stanno ripulendo la glassa dai computer.

per celebrare il lancio del nostro Free for All, ho preparato una torta, ma mi è caduta sui server e ora sto ripulendo la glassa dai pezzi di computer.

siamo consapevoli che alcuni giocatori non sono in grado di fare matchmaking in questo momento!

we are aware that some players are unable to matchmake right now!

to celebrate our Free for All launch, I baked us a cake, but I dropped it on the servers and now i am cleaning up the frosting from the computery bits

will bake us a new cake though

thanks for your patience!!!! pic.twitter.com/3VtHlBqjEc

— Fall Guys… FREE FOR ALL TODAY! 👑 (@FallGuysGame) June 21, 2022