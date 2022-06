Sucker Punch continua ad assumere: è per Ghost of Tsushima 2?

Già dall’anno scorso vi avevamo fatto sapere di come Sucker Punch stesse assumendo per un nuovo progetto. In quel caso si parlava di un Senior Games Writer capace di scrivere “storie di grande impatto, con una narrativa orientata su personaggi e su un gameplay open-world”. In queste ultime ore sta rimbalzando una news partita il 16 giugno da tech4gamers, passata poi per Resetera e diffusasi oggi.

La news parla sempre della ricerca da parte di Sucker Punch di sviluppatori, con annunci di lavoro sulla pagina web. Potrebbe trattarsi di Ghost of Tsushima 2?

Sono stati infatti pubblicati due annunci di lavoro: per lo studio di Bellevue si cercano un Technical Combat Designer e un Senior Combat Designer. In particolare, per essere presi in considerazione i candidati devono aver giocato ai precedenti titoli di Sucker Punch.

Le voci su Ghost of Tsushima 2 circolavano fin dalla director’s cut del primo gioco, e potrebbe sembrare che Sucker Punch ne abbia avviato lo sviluppo senza però ancora annunciarlo.

Di recente lo studio ha pubblicato un’altra offerta di lavoro che richiede un Encounter Designer, affermando chiaramente che:

STIAMO CERCANDO UN ENCOUNTER DESIGNER CHE SAPPIA COME FONDERE LAYOUT INTERESSANTI E NEMICI IMPEGNATIVI IN INCONTRI DI GIOCO AVVINCENTI. SE HAI REALIZZATO UN TITOLO D’AZIONE O STEALTH IN CUI HAI CONTRIBUITO A CREARE UN GAMEPLAY FANTASTICO, INVIACI IL TUO CURRICULUM.

Inoltre, i requisiti del lavoro includono:

Fornire encounter interessanti e variegati in un gioco open-world, concentrandosi sul combattimento in mischia e sulla furtività.

Utilizzare le vostre capacità di level design o di layout per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco.

Il fatto che si tratti di un gioco stealth, open-world AAA con un’attenzione particolare al combattimento in mischia può far lecitamente pensare che il gioco in questione potrebbe essere un sequel di Ghost of Tsushima. L’annuncio menziona anche “caratteristiche di gioco migliorate” per aumentare ulteriormente l’esperienza di gioco.

Tuttavia, non c’è stata alcuna conferma o annuncio ufficiale da parte di Sony o Sucker Punch stessa a questo proposito. Ma se gli annunci di lavoro riguardano davvero Ghost of Tsushima 2, è lecito pensare che il gioco sia ancora ben lontano dall’uscita.

Oppure, gli annunci potrebbero riguardare qualcosa di completamente nuovo e Sucker Punch potrebbe essere al lavoro su una nuova IP che include combattimenti in mischia e stealth. Ovviamente, vi terremo aggiornati quando ne sapremo di più in merito.