World of Warcraft Dragonflight: disponibile il pre-order

Dragonflight è la prossima espansione dell’universo di World of Warcraft ed ora è finalmente disponibile il pre-order. Procedere al preacquisto è facile, basta visitare sito ufficiale qui, dove potete aggiudicarvi l’espansione prima del suo lancio effettivo nel corso dell’anno corrente.

In Dragonflight i giocatori si ritroveranno catapultati nelle Isole Dei Drachi, luogo natale dei Drachi stessi, dove potranno raggiungere un nuovo livello massimo, il 70; oltre ad una nuova classe eroica dell’Evocatore, sbloccabile a livello 58. L’espansione è disponibile per il preacquisto digitale in tre versioni che vi mostriamo di seguito nel dettaglio:

Heroic Edition (prezzo consigliato 69,99 $): include la mascotte bonus Drakks, la nuova mascotte Foskystrasza, un potenziamento per un personaggio di Dragonflight (livello 60) e una cavalcatura volante Plasmasogni Aggrovigliato.

Epic Edition (89,99 $): include tutti i bonus della Base e Heroic Edition, l'effetto per la Pietra del Ritorno dei Viaggiatori del Tempo, la Trasmogrificazione per testa Diadema del Custode della Magia, la Trasmogrificazione per schiena delle Ali del Risveglio in cinque varianti di colore, e 30 giorni di tempo di gioco.

Inoltre l’espansione è disponibile anche come set da collezione in scatola contenente un sacco di oggetti in aggiunta, una chiave digitale per la Epic Edition, la mascotte Drakks, il libro rilegato “The Art of Dragonflight”, il tappetino del mouse di Alexstrasza ed un set di cinque spille da collezione con la rappresentazione dei cinque principali Stormi dei Draghi di Azeroth.

Insomma l’espansione del gioco è una rivisitazione completa del sistema dei talenti dei personaggi, con l’implemento di significativi aggiornamenti alle professioni di gioco il tutto in un’interfaccia utente più fluida e dinamica. Non resta che procedere al pre ordine in attesa del lancio definitivo, nel frattempo però lo sapevate che alla gamescom 2022 non sarà presente PlayStation?