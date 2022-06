Tiny Tina’s Wonderlands: arriva su Steam il 23 giugno

2K e Gearbox Software hanno annunciato che Tiny Tina’s Wonderlands, sarà disponibile il 23 giugno su Steam. Il gioco, uscito a inizio anno sulle altre

piattaforme, ha entusiasmato critica e fan di tutto il mondo, incantati dal caotico mondo partorito dall’imprevedibile mente di Tiny Tina. Di seguito la dichiarazione di Randy Pitchford, fondatore di Gearbox Entertainment Company:

Gearbox punta a esperienze di intrattenimento uniche nel loro genere e con Wonderlands ha voluto creare una nuova versione di un genere noto. I giocatori di Steam si troveranno di fronte a un’avventura incredibile grazie all’immaginazione fuori dagli schemi di Tina e il cross play offrirà ai nostri fan ancora più modalità per combattere il Signore dei Draghi, indipendentemente dalla piattaforma su cui giocano.



Su Steam, i giocatori potranno scegliere tra la Standard Edition e la Chaotic Great Edition. Quest’ultima include il Dragon Lord Pack e il Season Pass, che comprende una classe giocabile aggiuntiva che verrà rilasciata con un aggiornamento futuro, il pacchetto cosmetico Butt Stallion e tutti e quattro i DLC Mirrors of Mystery.

Il DLC Mirrors of Mystery offre nuovi modi di andare a caccia di bottini e oggetti cosmetici per sconfiggere il Signore dei Draghi e nuovi dungeon impegnativi come Coiled Captors, Glutton’s Gamble e il nuovo Molten Mirrors.

In Molten Mirrors, i giocatori combatteranno contro Fyodor il guardiano delle anime, che domina la sua orda di anime perdute nelle profondità della sua roccaforte di montagna. Per spezzare le loro catene, i giocatori dovranno sconfiggere le micidiali difese meccanizzate di Fyodor, tra cui le torrette alimentate dal terrore, fornaci ardenti e martelli per frantumare le ossa, il tutto saccheggiando nuove armi, equipaggiamenti e oggetti cosmetici. Ulteriori dettagli su Molten Mirrors sono disponibili sul sito ufficiale del gioco qui.

Tiny Tina’s Wonderlands è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC tramite Epic Games Store e dal 23 giugno anche su Steam.