Company of Heroes 3: sconti in occasione del 25° anniversario

Il franchise Company Of Heroes è in offerta a partire da ieri, 20 giugno, fino al 23 giugno 202: Company of Heroes 2 è in sconto all’80% mentre le espansioni hanno uno sconto che oscilla tra il 75% e l’80% ( è in sconto anche The Dawn of War all’85%).

Questa è solo una parte degli ” eventi” scesi in campo in occasione dell’anniversario di Company Of Heroes, fulcro principale sarà infatti Armor of Heroes( è possibile dare uno sguardo approfondito al gioco tramite il suo sito ufficiale qui) , il mini-gioco free-to-play che permette al giocatore di mettersi al comando di un carro armato. Trattasi di un gioco arcade, originariamente pubblicato nel 2020 per un periodo di tempo limitato in occasione dei 60 anni di SEGA; teatro dell’esperienza di gioco è il secondo grande conflitto mondiale il cui fine ultimo è quello di sbaragliare gli avversari. Il gioco è caratterizzato da nove modalità diverse e 4 mappe che assicurano un’esperienza di gioco diversificata e mai monotona.

Ultimo, ma non di certo per importanza, è in arrivo anche il pacchetto definitivo Company Of Heroes 3 che implementerà una serie di funzioni completando il gioco nella sua totalità. Si parla di guidare forze di terra, d’aria e navali e creare linee di rifornimento per annientare le avanzate nemiche sulla nuova Mappa Dinamica della Campagna. Insomma, un’esperienza davvero da non perdere. Non ci resta che approfittare di tutte queste iniziative; ma nel frattempo lo sapevate che GAME PRO 41 è ora disponibile su Readly?