Overwatch 2: pubblicato il dietro le quinte per la Regina dei Junker

La Regina dei Junker si unisce agli eroi di Overwatch 2 come nuovo tank e utilizza una grande ascia: la sovrana della Discarica è feroce, capace e abile a sopravvivere. Lo stile di gioco della Regina dei Junker è molto simile ad altri già presenti nel gioco. La mappa Junkertown mette in mostra la sua personalità dura, quasi brutale messa in evidenza dalle sue abilità e dal suo stile di combattimento. La progettazione è stata la base per definire l’identità del personaggio e il suo equipaggiamento. La Regina dei Junker era presente nella narrativa di Overwatch da ben prima che nascesse il progettato e lo stile di gioco. La community era in attesa da tempo per il rilascio di questo personaggio e nutre enormi aspettative nei suoi confronti. Di seguito una panoramica della new entry di Overwatch 2:

Scarica di Adrenalina è il motore della tattica della Regina dei Junker. L’abilità passiva le fornisce cure in base a tutti i danni periodici inflitti dalle ferite. Molte sue abilità applicano ferite che prosciugano lentamente la salute dei nemici. Quest’abilità di sottrazione vitale la rende più aggressiva e robusta. Rivoluzionando il concetto di scontro, la Regina dei Junker sembra più un tank berserker la cui sopravvivenza è intrinsecamente legata a quanti nemici ha ferito. Il personaggio della Regina dei Junker è sempre stato descritto con un’ascia. Mattanza consiste in un’enorme ascia fendente che ferisce tutti i nemici di fronte a lei, infliggendo danni periodici e attivando Scarica di Adrenalina. La Regina dei Junker chiama la sua ascia Mattanza, ispirando ancora di più l’importanza dell’abilità nel suo armamentario. Lama Dentata è il fuoco secondario della Regina dei Junker e prevede abilità sia attive che passive. L’abilità attiva si scatena alla pressione del fuoco secondario, facendole lanciare il coltello nella mano secondaria.

