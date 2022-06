Behind The Light The Extraordinary Life Of Luca Comerio è tra i vincitori della categoria Non Profit degli International Serious Awards

Idra Interactive Studios è lieta di annunciare il riconoscimento ottenuto da Behind the Light: The Extraordinary Life of Luca Comerio nell’edizione 2022 degli International Serious Play Awards. L’applied game, sviluppato da Idra Interactive Studios da un’idea originale di Cineteca Milano, ha ottenuto la medaglia d’argento nella categoria Non-Profit.

La Serious Play Conference è una conferenza organizzata da professionisti del settore con lo scopo di approfondire l’utilizzo del game-based learning, condividendo le proprie esperienze e collaborando per il futuro della formazione e dell’educazione. L’evento è ormai diventato un punto di riferimento per approfondire ed esplorare l’ambito dei serious games, così come i rapidi cambiamenti che li coinvolgono. Di seguito riportiamo tutti i cinque vincitori dell’evento:

Medaglia d’Oro

In 90 Days

Un gioco di apprendimento serio che esplora gli scenari, i compromessi, i dilemmi e le decisioni che i manager sul campo devono affrontare mentre rispondono alle crisi.

Women in Command: Hybrid Threat Rising

Un wargame entry-level sviluppato per i giocatori che desiderano migliorare la propria conoscenza della guerra ibrida, degli attacchi informatici, del combattimento urbano e regionale, ecc.

Medaglia d’Argento

Behind The Light: The Extraordinary Life of Luca Comerio

Behind the Light: The Extraordinary Life of Luca Comerio è un gioco esplorativo che racconta la storia di Lidia, una tesista con un tirocinio di apprendistato sul restauro delle pellicole che, a seguito dello sgombero della vecchia casa di famiglia, viene in possesso degli oggetti personali del nonno, fidato assistente di Comerio.

Selling Dreams

Il titolo è progettato per rappresentare i fattori di stress e le richieste vissute dagli adulti incaricati di sostenere i giovani nella giustizia minorile o nei sistemi di assistenza all’infanzia.

Medaglia di Bronzo

Focolaio PRONTO!

Titolo di simulazione ma anche strumento innovativo progettato per leader e manager umanitari per rafforzare la disponibilità delle ONG a rispondere a focolai di malattie infettive su larga scala in contesti umanitari.