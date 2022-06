Gioco d’azzardo e anime: un binomio vincente

Il gioco d’azzardo è un fenomeno sempre più in crescita in Italia. Basta leggere i dati periodici elaborati da società specializzate per capire come a livello nazionale sia una tendenza che continua ad acquistare vigore, sospinta anche dal Covid. Gli utenti che amano giocare e non intendono correre rischi sanitari hanno infatti la possibilità di dare libero sfogo alla loro passione online sui tanti siti di gioco d’azzardo che offrono servizi di questo genere. Occorre anche registrare il successo crescente di una categoria molto particolare, quella nota come Anime. Si tratta in pratica dei vecchi manga di derivazione giapponese, che stanno conquistando anche in Italia un quantitativo crescente di appassionati delle slot machine.

Anime e gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo è sempre più al centro degli anime. Sono infatti molte le serie ambientate all’interno di casinò o che vedono giocare i protagonisti a poker o ad altri giochi di carte. Uno dei più famosi in assoluto è Kakegurui, una serie trasmessa su Netflix nel 2018 che va ad affrontare il tema della dipendenza di cui può rivelarsi preda un giocatore, tale da metterne infine a rischio la sanità mentale. Non si tratta però di un caso isolato, anzi. Tra le serie più famose sul tema occorre in effetti ricordare:

Gyakkyou Burai Kaiji , anch’esso incentrato sul fenomeno delle dipendenze dal gioco d’azzardo . In questo caso le stagioni uscite sono due, la prima nel 2007, la seconda quattro anni dopo. L’ambientazione è molto realistica e tratteggia i pericoli del gioco patologico, anche in termini di salute denunciando i pericoli in questione;

, anch’esso incentrato sul fenomeno delle . In questo caso le stagioni uscite sono due, la prima nel 2007, la seconda quattro anni dopo. L’ambientazione è molto realistica e tratteggia i pericoli del gioco patologico, anche in termini di salute denunciando i pericoli in questione; Joker Game , tra i più originali in assoluto, che va a mischiare gioco d’azzardo e riferimenti storici, ovvero quelli alla Seconda Guerra Mondiale, coi protagonisti chiamati a fornire un aiuto per la vittoria del Giappone;

, tra i più originali in assoluto, che va a mischiare gioco d’azzardo e riferimenti storici, ovvero quelli alla Seconda Guerra Mondiale, coi protagonisti chiamati a fornire un aiuto per la vittoria del Giappone; One Outs , nel quale si parla di scommesse sportive , quelle riguardanti il baseball, sport estremamente popolare in Giappone. Anche in questo caso quando sono portate all’estremo, ne fanno una attività densa di rischi in termini di sanità psicologica;

, nel quale si parla di , quelle riguardanti il baseball, sport estremamente popolare in Giappone. Anche in questo caso quando sono portate all’estremo, ne fanno una attività densa di rischi in termini di sanità psicologica; Mahjong Legend Akagi , altro anime incentrato sul gioco patologico, tema che si va a mixare con quello relativo al controllo delle organizzazioni criminali sul gioco d’azzardo;

, altro anime incentrato sul gioco patologico, tema che si va a mixare con quello relativo al controllo delle organizzazioni criminali sul gioco d’azzardo; Saki, in cui la protagonista si dimostra un vero e proprio prodigio del mahjong, tanto da riuscire ad arrivare ai vertici nazionali.

Naturalmente si tratta soltanto di un piccolo campione tra decine di titoli che hanno messo al centro il tema del gioco visto non come un divertimento, ma come fonte di grandi problemi non solo economici, ma anche sociali e di salute. Quindi, alla stregua di un vero e proprio disturbo da tenere sotto controllo e curare, per quanto possibile.

Le slot machine in tema anime sono in grande ascesa

Nati come fumetti (manga), gli anime sono diventati familiari anche in Italia con il passare degli anni; com’è accaduto nelle slot machine nei casinò online sicuri, ove questo genere è molto gettonato dagli amanti del gioco d’azzardo.

Basta in effetti entrare in uno dei tanti casinò online per notare come proprio questa categoria stia conquistando un rilievo enorme all’interno delle videoslot. Sono infatti in grande crescita le software house in grado di garantire proposte di rilievo sul tema. Andiamo quindi a individuare alcuni dei giochi più popolari in questo particolare genere.

Quali sono le videoslot più popolari con tema anime? In questo lotto non possono mancare:

Slot Magical Stacks , offerto da Playtech. Dotata di 5 rulli con 20 linee di pagamento, ha saputo calamitare le scommesse di un numero crescente di appassionati;

, offerto da Playtech. Dotata di 5 rulli con 20 linee di pagamento, ha saputo calamitare le scommesse di un numero crescente di appassionati; Super Graphics Super Lucky , software sviluppato da Realistic Games, con 3 rulli e 5 linee di pagamento, oltre ad una funzione bonus che permette di avere sino a 12 giri gratuiti extra e vincere il jackpot;

, software sviluppato da Realistic Games, con 3 rulli e 5 linee di pagamento, oltre ad una funzione bonus che permette di avere sino a 12 giri gratuiti extra e vincere il jackpot; Koi Princess , con cui tutti hanno l’opportunità di giocare anche in modalità demo, in alcuni dei casinò più famosi, dotata di 5 rulli e 20 linee di pagamento . Si tratta di una delle proposte più gettonate in assoluto;

, con cui tutti hanno l’opportunità di giocare anche in modalità demo, in alcuni dei casinò più famosi, dotata di . Si tratta di una delle proposte più gettonate in assoluto; Sakura Fortune, uno dei titoli di punta di Quickspin, caratterizzato da 5 rulli e 40 linee di pagamento, oltre che da un Return to Play che va ad attestarsi al 96,58%, molto più alto della media.

Anime e gioco d’azzardo, è meglio un ambiente protetto

Il binomio tra anime e gioco d’azzardo può essere provato in uno dei tanti casinò online presenti in Italia. Per farlo in assoluta sicurezza sul terreno nazionale, si consiglia però di farlo al centro di un ambiente protetto, ovvero in un sito dotato di regolare licenza rilasciata da ADM, acronimo di Agenzia Dogane e Monopoli. I casinò online sicuri, in effetti, si possono rintracciare solo all’interno di questa categoria. Chi ottiene un permesso di questo genere, deve aver cura di garantire:

Standard di sicurezza elevati;

Palinsesti di giochi adeguati;

Bonus in gran quantità a favore dei propri utenti;

Servizi di assistenza di ottimo livello;

Massima protezione non solo del denaro depositato sul conto, ma anche dei dati personali.

Il gioco d’azzardo su queste piattaforme, quando non elimina tutti i rischi viene comunque fatto scorrere in una area delimitata, in grado di impedire dipendenza e comportamento patologico. Un aiuto da tenere presente da parte di chi intende giocare con i giochi che prevedono puntate in denaro. Se patologico, il gioco d’azzardo è un grave pericolo.

Una passione che rischia di trasformarsi in una pericolosa dipendenza per molte persone, questo è in molti casi proprio il gioco d’azzardo, come dimostra ampiamente questo articolo. Ormai da anni le videoslot e gli altri giochi in cui le scommesse implicano l’impiego di denaro rappresentano problematiche all’ordine del giorno per i rischi collegati, tanto da aver spinto il Ministero della Sanità a porre grande attenzione al gioco compulsivo, ovvero patologico. Chi ne è soggetto tende a mettere in pericolo soldi e affetti familiari, isolandosi sino a diventare un problema sociale. Il fenomeno è testimoniato dal gran numero di giocatori online che si sottopone alla vigilanza di veri e propri specialisti per cercare di spezzare dipendenze ormai arrivate al livello di guardia.

In area nazionale queste problematiche sono state affrontate in Italia imponendo ai siti di giochi online targati Agenzia Dogane e Monopoli la promozione del gioco responsabile. Quali sono i provvedimenti ad esso collegati? Ad esempio, quello di rendere possibile al giocatore l’autoesclusione dal gioco d’azzardo in maniera permanente o temporanea oppure obbligarlo a stabilire un tetto massimo in un determinato arco temporale, in termini finanziari.

In pratica tutti gli utenti dei siti di giochi online possono cercare di porre un freno al gioco d’azzardo, evitando dipendenze pericolose coi siti autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli. Al tempo stesso è difficile pensare che chi ha problematiche come quelle delle giocate compulsive ne approfitti realmente. La cura deve quindi risultare diversa.

Un possibile rimedio: giocare gratis

Molto spesso, il disturbo noto come ludopatia deriva da un’abnorme scarica di adrenalina provocata dall’impiego di denaro. Per evitare questa distorsione, si consiglia quindi di provare la strada del gioco gratuito, offerto da non pochi siti online. Abbracciare questa attività apre in effetti la strada alla fornitura di una prima alternativa a tutti i giocatori in cerca di aiuto. Quando ciò non basti, occorre però rivolgersi, tramite numero verde, al Ministero della Salute per essere indirizzati ad un centro specializzato nella prevenzione di questo disturbo.

Non farlo può condurre a una rottura coi familiari e alla perdita eccessiva di soldi. Proprio per questo sarebbe meglio approfittare degli ottimi servizi che sono messi a disposizione dal Ministero della Sanità e dalle strutture collegate, prima di diventare un problema sociale. Ogni regione possiede strutture di questo genere, in cui per il giocatore si apre la possibilità di trovare ascolto, magari tramite un numero verde istituito appositamente.