SEGA: un teaser anticipa il ritorno di Ecco The Dolphin?

Ieri, tramite Twitter, SEGA ha rilasciato un teaser sul profilo ufficiale IGN; tale breve filmato è interamente composto da soli versi di animali, da qui sono partite varie supposizioni molte delle quali convergono in un’unica direzione: Ecco The Dolphin.

Ascoltando attentamente il filmato rilasciato attraverso il post ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) secondo il fandom più accanito non ci sarebbero fraintendimenti di sorta; quello rilasciato è senza ombra di dubbio il verso di un delfino. Facile quindi ipotizzare che possa effettivamente trattarsi dell’iconica serie di videogiochi sviluppati da Appaloosa.

Ovviamente, essendo il filmato privo di qualsiasi immagine ed anche relativamente molto breve ( non dura che qualche secondo) non c’è la certezza assoluta di quanto ipotizzato, ma d’altronde non ci sarà bisogno di aspettare molto per la rivelazione in quanto questa avverrà durante la Summer Of Gaming di IGN. Non ci resta che aspettare l’annuncio che confermerà o meno le ipotesi, nel frattempo però lo sapevate che sono disponibili diverse iniziative per Company Of Heroes in occasione del venticinquesimo anniversario?