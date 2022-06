Quickload powered by OGR Torino: al via la seconda edizione

Quickload powered by OGR Torino giunge alla sua seconda edizione; saranno stanziati fino a 10 milioni per le startup più promettenti del programma dedicate al settore gaming. Il fondo in questione è stanziato dalla capogruppo Saber e sarà gestito da 34BigThings, lo studio di sviluppo di base a Torino partner del progetto insieme a OGR Torino e Microsoft.

Le candidature si apriranno a partire dal prossimo 25 luglio e saranno attive fino al 30 settembre 2022 a questo indirizzo. Interessante è la dichiarazione di Valerio Di Donato, CEO di 34BigThings, in merito a questa opportunità; ne chiarisce gli obiettivi ed i punti forti, eccovela di seguito:

Quickload è un programma di accelerazione basato su soft skills, intelligenza emotiva e leadership, il nostro obiettivo per la seconda edizione del programma è quello di aumentare le opportunità per le nostre startup ampliando la nostra rete di investimenti. Gestendo direttamente il fondo stanziato da Saber Interactive, saremo in grado di fare la differenza nello sviluppo del settore gaming in questo Paese.

Insomma, il fine ultimo del programma ( così come nella prima edizione) è quello di permettere alle startup selezionate di beneficiare di un programma di mentorship individuale, ma allo stesso tempo fortemente incentrato sulla leadership, con lo scopo di creare un’azienda resiliente, resistere e produttiva; saranno inoltre resi disponibili tutti gli strumenti necessari per la realizzazione del progetto in tutti e sei i mesi che il progetto vincitore trascorrerà in OGR Tech, l’hub dedicato all’innovazione e al networking di OGR Torino.

Insomma l'opportunità è da non perdere, e se sentite di avere le carte in regola non esitate ad inviare la vostra candidatura.