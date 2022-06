Le migliori slot machine ispirate al mondo dei videogiochi

I videogiochi sono passati in pochi decenni dall’essere un semplice passatempo a un vero e proprio fenomeno culturale e sociale. Dalle polverose e affascinanti sale gioco dei primi decenni del Dopoguerra, anche nel nostro Paese si è arrivati a vere e proprie schiere di gamer che si sfidano ogni giorno online, direttamente dalla comodità delle proprie case. L’influenza dei videogiochi è stata così incisiva da andare a toccare anche il mondo del gioco d’azzardo e delle slot machine. Nell’articolo di oggi scopriremo proprio i connubi più riusciti fra slot machine e videogame.

Drift Kings: un richiamo a Need for Speed

Fra le slot gratis di un sito AAMS troviamo Drift Kings che, sebbene non sia stato sviluppato con un accordo di licenza e partnership con la società che detiene i diritti di Need for Speed, richiama inevitabilmente a uno dei videogiochi più amati dagli appassionati di macchine sportive, gare clandestine e sorpassi carichi di adrenalina.

From Dusk Till Dawn – Dall’alba al tramonto

Anche in questo caso un intreccio fra gioco, videogioco e mondo del cinema. La pellicola di Robert Rodriguez, che vede fra gli attori anche il grande Quentin Tarantino, ha ispirato un videogioco probabilmente sconosciuto ai più e vari titoli di slot machine. Se per quanto riguarda il videogame la grafica lasciava a desiderare, i rulli colorati fanno immergere gli utenti proprio nelle atmosfere cariche di mistero di uno dei film di vampiri più divertenti e pazzi della storia.

Kong – the Eighth Wonder of the World

Le opere di successo sono destinate a rinascere anche su altri media. Così come i titoli visti in precedenza, anche in questo caso è King Kong, il kolossal cinematografico diventato culto in due periodi diversi, a rompere i confini della settima arte, diventando al tempo stesso videogioco di discreto successo e anche tema di una slot machine.

Street Fighter II

In questo caso parliamo di un vero e proprio accordo di licenza che ha permesso agli sviluppatori di NetEnt di andare a creare un gioco con 8 dei personaggi originali di Street Fighter II come gli amatissimi Ken e Ryu o il temuto Blanka, il cattivissimo Mr. Bison, passando per l’affascinante Chun Li. La grafica riprende alla perfezione i colori e l’atmosfera di un videogioco che ha fatto la storia dei coin-op e di tante altre piattaforme negli anni successivi.

Top Gun

Nonostante l’annosa questione “è nato prima l’uovo o la gallina?” continui a rimanere irrisolto per molti, non c’è dubbio che nel caso di Top Gun la leggenda sia nata dalla pellicola del 1986, grazie a Maverick, interpretato da Tom Cruise. Recentemente è anche uscito un nuovo episodio della saga, Top Gun: Maverick, che andrà ad arricchire la collezione di prodotti a tema.

Tomb Raider

Fra i franchise di maggiore successo nel mondo dei videogiochi c’è sicuramente Tomb Raider, vero e proprio titolo di culto per gli appassionati di PlayStation. Proprio per questo motivo, la software house Microgaming ha deciso di utilizzare questo tema per sviluppare diverse slot machine molto apprezzate dal pubblico.