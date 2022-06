Evil West: rivelato il Bonus del pre-order

Evil West è un gioco action-adventure in arrivo quest’anno su diverse piattaforme. Il titolo di Flying Wild Hog e Focus Entertainment è già disponibile al pre-order in alcuni negozi online e questo ha permesso di svelare quale sarà il contenuto bonus disponibile in caso di pre acquisto.

Il contenuto aggiuntivo si chiama ” Pacchetto Wild Wild West“, la descrizione ufficiale recita quanto segue:

Strappane uno nuovo ai non morti mentre sembri stravagante, con un nuovo vestito e cinque skin per armi.

Dunque parliamo, senza alcuna ombra di dubbio, di un contenuto a carattere cosmetico e fornisce una skin per il personaggio principale e 5 skin per armi abbinate.Il contenuto aggiuntivo è stato rivelato tramite la pagina Steam dedicata al titolo, tuttavia però è piuttosto certo che questo sarà disponibile anche sulle altre piattaforme.

Il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 20 settembre per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam; non ci resta che aspettare ulteriori novità da parte della casa sviluppatrice. Nel frattempo però date un’occhiata alla nostra recensione di Elvis!