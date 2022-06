Dati dei giochi persi? Come funziona il recupero professionale

Il settore del gaming, sia questo online oppure fisico, negli ultimi anni ha subito diverse evoluzioni. Da una semplice fonte di intrattenimento o svago si è trasformata in un mercato particolarmente prolifico, ricco di attività correlate ed eventi. Sebbene i giocatori siano sempre di più, una delle problematiche che restano ancora molto complesse da gestire è la perdita dei dati. Quali sono però i dati che vanno assolutamente conservati e quali sono i motivi che comportano la loro perdita?

Il gaming oggi: non solo svago

L’intrattenimento online è uno dei fattori più rilevanti del gioco moderno. Sempre più appassionati usufruiscono di servizi digitali per interagire con le piattaforme videoludiche e i propri amici in modo semplice. Tale condizione non è visibile solo nei casinò online, ma anche negli attualissimi servizi in cloud che permettono di giocare in qualsiasi parte del mondo con grande velocità. Questo processo di utilizzo, sebbene possa sembrare una forma di svago per i giocatori tradizionali, si evolve in un contesto professionale quando ci si affaccia ai tornei, siano questi online oppure dal vivo.

Il settore degli esports ha prodotto negli ultimi anni un fatturato invidiabile, in cui sempre più aziende credono e investono. Gli eventi organizzati per i giocatori necessitano però di un’infrastruttura di altissimo livello, sia nella loro forma di server locale che soprattutto in quella in cloud. La necessità di gestire un numero importante di profili induce le aziende a utilizzare dei sistemi di protezione per tutelare i dati degli utenti. Ma oltre ai giocatori, che sono parte attiva dei sistemi di gioco, è importante sottolineare quante figure professionali sono legate a questo settore.

Testate giornalistiche specializzate, cartacee e digitali, influencer e negozi di vendita al dettaglio generano un flusso di guadagni considerevole intorno al gaming. Esempio lampante si riscontra nello sviluppo di piattaforme dedicate al gaming, come Twitch, vere e proprie risorse di investimento per influencer e sponsor. Considerare, quindi, il gaming solo una forma di intrattenimento sarebbe limitante per un settore in continua espansione, capace di generare tantissimi posti di lavoro e un merchandising di altissimo livello.

Quali dati è importante conservare

Tutte queste componenti, che vengono a legarsi al mondo del gaming, generano un numero elevato di dati digitali, i quali devono essere in qualche modo archiviati. Sebbene non tutte le attività legate al gaming abbiano le stesse necessità di conservazione dei dati, è interessante analizzare quelli che sono le macrocategorie più rilevanti per la tutela degli stessi.

Come primi elementi essenziali da conservare figurano i salvataggi di gioco. I videogiocatori sono molto legati ai loro progressi in game, condizione che induce a una tutela specifica di questa componente. L’ormai completo abbandono delle Memory Card ha dato modo a tecnologie più avanzate, come il Cloud oppure il salvataggio sul disco interno, di garantire una maggiore versatilità ai giocatori.

Ma oltre ai salvataggi dei giochi è importantissimo conservare quelli che sono i dati personali. Ogni utente dispone di un account personale e di informazioni che ne definiscono le caratteristiche, perdere questi dati porterebbe a un completo reset dei file, riportando il giocatore alla condizione di partenza. Non è un caso che sempre più piattaforme online dispongono di servizi che implementano la sincronizzazione dei dispositivi. Tale funzione permette di conservare i propri dati anche quando si presentano spiacevoli imprevisti sul proprio sistema di gioco.

Ulteriore parametro di importanza per conservare i giochi è da ricercare nei codici riscattati. Tantissimi giocatori acquistano codici di gioco dallo store ufficiale della piattaforma utilizzata, oppure da siti web di terze parti. Conservare tali informazioni permette di avere sempre con sé i giochi scelti.

I motivi della perdita dei dati

Per quanto un’infrastruttura realizzata per giocare possa essere efficiente e affidabile, nel corso del tempo potrebbero presentarsi imprevisti che inducano alla perdita dei dati. Ma quali sono i motivi principali che causano la perdita dei dati di gioco, sia nei server locali che in cloud? Le motivazioni della perdita dei dati di gioco sono potenzialmente infinite, ma possiamo identificarne principalmente quattro: errore umano, guasti, calamità naturali e malware.

La gestione del proprio account può in molti casi essere sottovalutata. Moltissimi giocatori, nel rimuovere file poco utili alle attività di gioco, accidentalmente eliminano anche i dati importanti. A tale imprevisto possono aggiungersi anche dei guasti alla macchina utilizzata. Un corto circuito oppure un surriscaldamento eccessivo induce la piattaforma alla rottura, condizione che può avvenire anche semplicemente per un’usura naturale.

Condizione meno piacevole è da rilevare nelle calamità naturali. Purtroppo i server di riferimento, oppure la stessa macchina installata in casa, possono essere soggetti a eventi naturali catastrofici. Un piano di disaster recovery in questi casi è una priorità. Ma negli ultimi anni, tra i motivi che più stanno incidendo nella perdita dei dati figurano i malware oppure le minacce similari. Soprattutto per gli utenti che utilizzano il proprio PC o un sistema Android, non è difficile imbattersi in attacchi malware capaci di danneggiare ed eliminare i dati di gioco. In questo caso non è semplice intervenire in modo autonomo, ma l’ausilio di professionisti risulta essere la soluzione ideale.

Come recuperare i dati dei giochi in caso di problemi

Non tutti sono a conoscenza del fatto che esistono software dedicati per il recupero dei dati. Sebbene questi siano una risorsa importante da sfruttare, non sono sicuramente alla portata di tutti. Un utente che non ha competenze IT, utilizzando un software di questo genere, può peggiorare la situazione. Rivolgendosi agli esperti del settore, capaci di recuperare i dati grazie a programmi professionali e a competenze maturate nel tempo, è possibile rimediare a una condizione svantaggiosa come quella della perdita dei dati di gioco. Esistono diversi riferimenti validi in Italia, tra questi il centro recupero dati Recovery Data è certamente un ottimo punto di partenza.