The Cycle Frontier: oggi parte la Stagione 1

Dopo il successo della Pre-Season, con oltre un milione di giocatori unici attivi, inizia finalmente la Season 1 di The Cycle: Frontier, sparatutto a estrazione in prima persona di YAGER. Scoprite il dinamico mondo sci-fi di Fortuna III, ora con nuove ricompense e sorprese, mentre affrontate altri Prospector in azioni PvE/PvP per completare missioni, superare dungeon e guadagnare reputazione all’interna della stazione spaziale che chiamate casa.

La Season 1 di The Cycle: Frontier introduce il nuovo Fortuna Pass, che consente ai giocatori di guadagnare Aurum, gettoni di salvataggio e altri oggetti gratuiti utili a sopravvivere ai pericoli mortali di Fortuna III. La versione a pagamento del Fortuna Pass include nuove skin Prospector, una serie di skin per armi, emote, ciondoli per armi, XP boost e altro ancora. Per celebrare l’inizio della stagione, YAGER ha lanciando una campagna Twitch Drops, che attiva dal 23 giugno al 4 luglio, che includerà preziose attrezzature in-game e oggetti estetici.

The Cycle: Frontier è disponibile in free to play su Steam ed Epic Games Store in streaming via GeForce NOW.