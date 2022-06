Forza Horizon 5: l’ultima patch implementa due funzionalità molto richieste

Forza Horizon 5 ha ricevuto nelle ultime ore una pesante patch che ha implementato due funzionalità molto richieste sia dagli utenti Xbox che da quelli PC. Da questo momento sarà infatti possibile avviare Horizon Stories in modalità cooperativa, opzione la cui esclusione al lancio aveva destato non poca perplessità vista la natura del gioco stesso. Prima della patch i convogli venivano praticamente ” buttati” fuori quando l’host cominciava una missione della storia, ora fino a sei convogli possono cooperare insieme e concludere una missione.

Per quanto riguarda i giocatori PC ora possono avviare l’anti-aliasing temporale (TAA) per migliorare la qualità dell’immagine a un costo minimo per le prestazioni. Il gioco in precedenza supportava solo il vecchio Multisample anti-aliasing (MSAA).

Ovviamente queste sono le due ” più importanti” novità della patch in questione, ma ci sono innumerevoli migliorie apportate dall’aggiornamento( è possibile visionarle tutte qui). Non ci resta che aspettare ulteriori novità da parte del titolo che, a quanto pare, è in continua espansione. Nel frattempo però lo sapevate che è stato svelato il bonus pre-order per Evil West?