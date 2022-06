Mortal Kombat 12: ecco il teaser dall’attore di Johnny Cage

Mortal Kombat 12 è stato oggetto di voci di corridoio per un po’ di tempo e, ogni pochi mesi, sembra che succeda qualcosa di nuovo per gettare benzina sul fuoco. L’ultimo sviluppo è un’apparente presa in giro del gioco da parte di qualcuno che potrebbe essere coinvolto nel suo sviluppo.

L’attore Andrew Bowen, che ha interpretato Johnny Cage sia in Mortal Kombat X che in Mortal Kombat 11, ha recentemente pubblicato un tweet con una clip che lo ritrae in piedi nel lotto degli studios Warner Bros. La musica in sottofondo ricorda molto Mortal Kombat 2, mentre in sottofondo si sentono anche le seguenti parole: “Ogni tecnica mortale. È un combattimento selvaggio”.

Si tratta di un’affermazione quanto mai criptica e tutt’altro che concreta, ma che fa sorgere qualche dubbio. Vale la pena ricordare che questo non è certo il primo teaser di un nuovo gioco di Mortal Kombat, uno dei quali proviene addirittura dalla stessa NetherRealm.

Naturalmente, in veste ufficiale, lo studio non ha ancora detto nulla sul suo prossimo progetto. Circa un anno fa, lo sviluppatore ha dichiarato di aver spostato l’attenzione sullo sviluppo del suo prossimo gioco, ma il capo dello studio Ed Boon ha dichiarato nel dicembre dello scorso anno che era ancora troppo presto per parlare di quale sarebbe stato il prossimo gioco.

All’inizio di quest’anno, inoltre, le voci sostenevano che Mortal Kombat 12 avrebbe visto il ritorno di Reiko.